İçişleri Bakanı: PKK’dan 2 bin 603 kişi tutuklandı, 79 belediyeye kayyım atandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK’ya yönelik operasyonlarda 2 bin 603 kişinin tutuklandığı, ayrıca 79 belediyeye kayyım atandığını açıkladı.

Adıyaman’da konuşan Bakan Soylu, kış döneminde PKK’nın 125 üs ve barınma merkezine 129 operasyon yapıldığını, son beş ayda da 22 kentte 661 sığınağın imha edildiğini söyledi.

Yine son beş ayda 49 PKK yöneticisinin yakalandığını, 689 PKK’lının ‘etkisiz hale getirildiğini’ ifade eden bakan, PKK operasyonlarında toplamda 8 bin 477 kişinin gözaltına alındığını, 2 bin 603’ünün tutuklandığını aktardı.

Soylu, şunları söyledi: “Bu örgütlere lojistik ve finans kaynağı desteği verdiği tespit edilmiş 79 belediyeye görevlendirme yapılmış, son beş ayda 126 eylem engellenmiştir. Bunların içerisinde patlayıcı, canlı bomba, bombalı araç eylemleri de mevcuttur. Aslında listemiz çok daha uzun. Bu gücün daha da artması için Bakanlığımız tarafından 11 bin polis, 28 bin 550 jandarma, 635 sahil güvenlik, 21 bin 716 güvenlik korucusu alımı devam etmektedir.”