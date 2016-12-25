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Politika

İçişleri Bakanı: PKK marttan itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek

"Son 300 yılın en güçlü seviyesindeyiz"

25 Aralık 2016 19:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK ile mücadelenin yalnızca bir safhasında olunduğunu ve örgütün mart ayından itibaren "bu ülkeyle oyun oynanmayacağını göreceğini" söyledi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) göre, Soylu, Bitlis Polisevi'nde esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yaptığı konuşmada, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi terörle anılan yerler olmamalıdır. PKK gelecek mart ayının başından itibaren bu ülke ile oyun olmayacağını bir kez daha görecek" dedi.

Soylu, şu anda PKK ile yapılan mücadelenin yalnızca bir aşamasında olunduğunu belirterek, Türkiye'nin mücadele kararlılığının en üst düzeyde olduğunu ifade etti.

"300 yılın en güçlü seviyesindeyiz"

İçişleri Bakanı, "Biz son 300 yılın en güçlü seviyesindeyiz. Dünyanın gözüne baka baka Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü açıyoruz. Hedef koyuyoruz, kendi aracımızı, kendi uydumuzu üreteceğiz diyoruz" dedi.

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