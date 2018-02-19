İçişleri Bakanı: OHAL'imize kurban olsunlar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de devam eden olağanüstü hal (OHAL) ile ilgili soru sormalarına tepki gösterdi. Soylu, "Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK mensuplarıyla yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Eren Bülbül adına, Trabzon İHH İnsani Yardım Derneğince Somali'nin başkenti Mogadişu'da inşa edilecek yetimhane için bir otelde organize edilen, 'Şehit Eren Bülbül Yetimhane Yardım Kampanyası' programına katıldı.

Bakan Soylu, "Bizim OHAL ilanımıza laf ediyorlar. PYD ile ilgili görüşmelerimiz sonrasında yabancı basın mensupları bize OHAL üzerinden hesap sormaya çalışıyorlar. Bizim ilan ettiğimiz OHAL'e kurban olsun onlar. Açıkça söylemek isterim, eğer bizim verdiğimiz mücadeleyi onlar veriyor olsalardı, bizim şartlarımız onların ülkelerinde olsaydı, her sokağın başına bir tank koyarlardı" dedi.

Soylu, "Biz bütün bu sıkıntılı mücadeleyi sadece manevi değerlerimize yaslanarak veriyoruz ve bunların en önemlilerinden birisi de şehadet anlayışımızdır. İşte onun için bu yetimhanenin ismi Eren Bülbül'dür. Bu meseleyi sadece basit bir 'isim verelim, gönül alalım' meselesi olarak görmeyin. Eren'in şehadeti bize hem karşımızdaki hainliğin boyutunu göstermektedir hem de bu milletin bütün neferleriyle bu meselede bir şuur sahibi olduğunu ispat etmektedir" diye konuştu.

Türkiye'nin 31 günü geride bırakan Zeytin Dalı Harekatı'nı anımsatan Soylu, "Evlatlarımız, bu kiralık katilleri bertaraf etmek için büyük bir mücadele içindeler ve büyük bir başarıyla da bu operasyonu sürdürüyorlar. Esas itibarıyla bu operasyon da bir merhamet operasyonudur. Orada esir alınmış, 2012'den beri işgal altında olan yaklaşık 500 bin insanın yaşadığı bir yeri kurtarmaya ve bize yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.