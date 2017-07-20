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İçişleri Bakanı: Öğretmen Necmettin Yılmaz'ı şehit eden teröristler öldürüldü

"Kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizin kanı yerde kalmadı"

20 Temmuz 2017 16:15

İçişleri Bakanı Süleymen Soylu,  Tunceli'nin Pülümür kırsalında PKK'lılarca kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'ın katillerinin öldürüldüğünü söyledi. 

Soylu konuya ilişkin "Kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizin kanı yerde kalmadı. Onu şehit eden teröristler öldürüldü" dedi.

23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, Şanlıurfa Siverek’in Çiftçibaşı köyünde sınıf öğretmeniydi. 16 Haziran Cuma günü, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Gümüşhane Torul’a bağlı Demirkapı köyüne gitmek üzere yola çıkmış ve Erzincan-Tunceli yolunda PKK’lılarca yolu kesilmişti. Genç öğretmenin naaşını 12 Temmuz’da Pülümür Çayı’nda köylüler bulmuştu.

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