İçişleri Bakanı'na STK'lara kayyım atama yetkisi veren madde komisyonda kabul edildi

Kanun teklifinin Meclis Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri devam ederken, İçişleri Bakanı'na dernek faaliyetini durdurma ve kayyım atama yetkisi getiren 15'inci madde AKP-MHP oylarıyla kabul edildi.

Komisyonda kabul edilen 15'inci madde ile İçişleri Bakanı ve valilikler, derneklerin yönetiminde bulunan ve hakkında terör soruşturması açılan isimleri görevden alabilecek, derneğin faaliyetini geçici olarak durdurabilecek ve gerekli görürse yönetimlerine kayyım atayabilecek.

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Maddeye göre, çeşitli alanlarda faaliyet yürüten derneklerin, "geçici süreyle de olsa" faaliyetleri durdurulabilecek. Dernek faaliyetleri kapsamında hakkında terör soruşturması açılanlar, İçişleri Bakanı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılabilecek. Tedbirin yeterli olmaması veya gecikmesinde sakınca bulunulan hallerde İçişleri Bakanı, derneğin faaliyetinden geçici olarak alıkoyabilecek.

Mahkeme, bu kararı 48 saat içinde denetleyecek. Bakanlık, görevden uzaklaştırdığı kişilerin yerine Dernekler Kanunu hükümlerine göre kayyım da atayabilecek.

43 maddelik teklifin 19 maddesi görüşülerek, kabul edildi.