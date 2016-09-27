İçişleri Bakanı: Kış mış yok, tepelerine bineceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele kapsamında operasyonların devam edeceğini belirterek "Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek. Kış mış yok, mevsimler içerisinde, bunlar neredeyse tepelerine bineceğiz" açıklamasını yaptı.

Şırnak'ta açıklama yapan Bakan Soylu, Şırnak ve Mardin'de şehit olan askerlerin ailelerine, yakınlarına ve ülkeye başsağlığı dileğinde bulundu.

Soylu, ayrıca Şırnak ve Van arasındaki yolun yapılması için çalıştıklarını, devletin iki il arasındaki yolun yapılması ve bölgenin gelişmesine katkı sağlama iradesine sahip olduğunu dile getirdi.

İki il arasındaki yolun 5 kilometresinin tamamlandığına işaret eden Soylu, "Terör örgütü ve yandaşları bu yolun yapılmasını istemiyor. Bu yol, bölgenin kalkınması demektir. Nasıl havalimanı yapılmasını istemiyorlarsa, bu yolun da yapılmasını istemiyorlar. Bölgeye herhangi bir yatırım gelmesini istemiyorlar." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ancak terörü meşru göstermeye çalışan, teröre meşruiyet ve destek sağlamaya çalışan unsurlarla, terörle mücadeleyi nasıl kararlılıkla yapıyorsak, daha fazla bir kararlılıkla onlarla da mücadele edeceğiz. Bu toprakların özgürlüğünü ve hürriyetini akamete uğratmaya çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu cevabı verirken de terörü ortadan kaldırabilmek için ne kadar dirayetli olduğumuzu da tüm güvenlik kuvvetlerimizle ortaya koyuyoruz. Milletimiz de bütün iradesiyle bunun arkasındadır."

"Hain ve alçak bir saldırıyla bir taraftan evlatlarımıza ve güvenlik kuvvetlerimize kastediyorlar bir taraftan da, 'Biz buraları yaptırmayız.' diyorlar. Zavallılar. Bu zavallılıklarını yakın zamanda hep birlikte gördük, görmeye devam edeceğiz. Ama bunları destekleyenler, bunlardan daha zavallılar."

"Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek. Kış mış yok. Bütün mevsimler içerisinde, bunlar neredeyse tepelerine bineceğiz ve bu terörizmi de terörizmi meşru göstermek isteyenlerin de heveslerini, hayallerini ortadan kaldıracağız ve kıracağız."