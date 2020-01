İçişleri Bakanı: Kılıçdaroğlu'na sufleyi Alman istihbaratı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ diyen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstererek, "Bu lafı kim çıkardı? Sufle Alman istihbarat teşkilatı ile ABD ve İngiltere’deki bazı adamlar üzerinden geldi" dedi.

Soylu, Yeni Şafak gazetesinin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından yapılan canlı yayının konuğu oldu. Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik’in sorularını yanıtlayan Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hayatının onurunu kaçırdı"

"Kılıçdaroğlu kontrollü kaçak. Türkiye büyük bir badire atlattı. İnsanlarımız şehit oldu, gazi olanlarımız var. O gecenin travmasını hala yaşayanlar var. Ankara’da bazı çocuklar aylarca uyuyamadılar uçak seslerinden dolayı. O geceyi bir sinema dizisi gibi seyrederseniz bunu böyle söylersiniz. Bu lafı ilk önce kim çıkardı? Sufle Alman istihbarat teşkilatı, ABD ve İngiltere’deki bazı adamlar üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu lafa kondu. Veya ona dediler ki senin görevin bu ve bunu söylemek. Hani tankın önüne çıkıyordun? Hayatının onurunu kaçırdı, bu bir onur meselesidir. Siyaset yapan bir adam, kendisine müdahale etmek isteyenlere karşı ciddi bir direnç ortaya koyarsa tarih onu altın harflerle yazar.

İstanbul'u uzun zamandır böyle aktif görmedim"İstanbul'da gittiğimiz her noktada hem vatandaşımızın ilgisini, referanduma olan yoğun alakasını gördük. Uzun zamandır İstanbul'da hiç işin doğrusu böyle bir aktivite içinde bulunmamıştım.'Evet'le olası bütün darbelerin önünü kapatmış oluruz16 Nisan'da 'evet' çıkarsa olası bütün darbelerin önünü kapatmış oluruz. Darbeler, kaostan, ekonomik krizden, siyasal krizden besleniyor. 7 Haziran'da Türkiye'de seçim oldu, hükümet kurulabildi mi? Bu sistem kuramadı. Türkiye'de Ahmet Nejdet Sezer'in görev süresi bitti, cumhurbaşkanı seçilebildi mi? Seçilemedi. Bu sistem boşluklar üzerinden yönetmeye tabidir. Her seçimden sonra yeni hükümet tartışmalarını yapamayız. Seçimin bittiği gün hükümetin kurulduğu gündür. Seçimi bitirene kadar bir tartışma, seçim bitti o da bir tartışma. Ne zaman işimize gücümüze bakacağız? Biz herkesin kendi işine bakacağı bir Türkiye arıyoruz.Darbeciler de gençlerin siyaset yapmasını istemedi[Seçilme yaşının 18'e düşürülmesi maddesi ile ilgili çıkan tartışmalar üzerine]1980 darbesini yaptılar, ilk önce sağcı ve solcu gençleri birbirine düşürdüler, birbirine katlettirdiler. 80 sonrası da döndüler dediler ki gençleri politikadan uzaklaştıralım. Bunu bir politika olarak uyguladılar. Neden? Gençler başka işlerle uğraşsın. Genç yenilik, değişim arar, idealisttir, sorgular, dünyayı takip eder. Sistem sorgulanmak, idealizimle buluşmak istemiyor. Dünyadaki diğer ülkelerden en önemli avantajımız genç nüfusumuzdur. Biz genç nüfus sahibi bir ülkeyiz. Bu, önümüzdeki 100-200 yılda bizi diğer ülkelerden görece olarak üstün kılacak. Bugün Avrupa bizden yaşlı. Bugün Avrupa'da 18-21 yaş arasındaki gençlerin milletvekili olma oranı yüzde 73. Benim genç nüfus avantajım var, bunu en önce ben yapmam lazımdı. 18 madde içinde Türkiye'nin yükselişini sağlayabilecek ve bunu sürdürebilecek bir maddedir. Statüko buna her zaman karşı çıkar, çünkü değişimden, gençten korkar. 18 yaşındaki, 20 yaşındaki gencin derdini ben dinlerim, kendime göre de yorumlarım. Ama kendi akranlarının derdini ancak o bilir ve anlatır.Kılıçdaroğlu'na o çıkışı Alman istihbaratı yaptırdı[CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' sözleri üzerine]"Kendisi Kontrollü kaçak. Bu ülke büyük bir uçurumun eşiğinden döndü. Bu lafı ilk önce kim çıkardı? Alman istihbarat teşkilatı, ABD ve İngiltere'deki bazı adamlar üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu lafa kondu. Veya ona dediler ki 'senin görevin bu ve bunu söylemek'. Dün darbeyi tetikleyenler veya planlayanlar insan itibarsızlaştırdılar. Rahmetli Özal'ı, Erkabakan'ı, Demirel'i hanımın üzerinden günlerce itibarsızlaştırmaya çalıştılar. rahmetli Menderes'i itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Darbenin itibarsızlaştırılmasını Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördüm. Bu kadar gerçeklerden aykırı bir süreç. Orada ona söylediler, "görevin 15 Temmuz darbesiyle ilgili..." Hani tankın önüne çıkıyordun? Bu işler yürek ister. Hayatının onurunu kaçırdı, bu bir onur meselesidir. Siyaset yapan bir adam, kendisine müdahale etmek isteyenlere karşı eğer ciddi bir direnç ortaya koyarsa, net bir şekilde söylemek isterim; tarih onu altın harflerle yazar. Bu kim olursa olsun."Video: Kılıçdaroğlu'na o sufleyi veren kurum...Avrupa terörle mücadelemizden rahatsızBunlar cici çocuk ya, dokunulmazlıkları var. Daha doğrusu bunlar bu sistemin içerisinde kendilerini apayrı bir yere konumlandırmışlar. Son 6 ayda 980 sığınak ele geçirildi. 4 katlı sığınak bulundu. 1500 kişinin kalabileceği bir dehliz oluşturmuşlar. Uyuşturucu ticaretini Avrupa ile beraber yapıyorlar. Doğudan doğal uyuşturucuları Avrupa'ya naklediyorlar, oradan sentetik ve kimyasal uyuşturucuları Türkiye'ye naklediyorlar. 1,5 milyar dolar para kazanıyorlar. Avrupa ile birlikte ortak bir taahhüt işinde bulunmuşlar. Avrupa vize serbestisini sağlamak için ne istiyor bizden? Terörle mücadele yasasını değiştirmemizi istiyor. Biz değiştirince PKK ile beraber ortak iş yapmış olacağız. Birtakım sözde sivil toplum örgütleri vasıtasıyla Kandil'e çocuk devşirmeye çalıştılar. Yakaladık ve kapattık onları, hem yabancı hem yerli. Yerlilere para aktarıyorlar, yabancılarıa bizzat kendileri yaptırmaya çalışıyorlar. 13-14 yaşında Kandil'e terörist gönderiyorlar. İnsan hakları, çocukları hakları diyen bu Avrupa, bunları boşluk üzerinden söylemiştir.Video: PKK Avrupa uyuşturucu ağını adım adım anlattı24 bin 500 polis alınacak24 bin 500 polis alıyoruz. 10 bin Özel Harekatçı sınavları tamamlandı. 10 bin üniversite mezunu polis memuru alımı ilanda. 2 bin 500 lise mezunu polis memuru Haziran ayında, 2 bin üniversite mezunu komiser yardımcısı alımları da Eylül ayında gerçekleştirilecek. 28 bin 200 jandarma alımı yapılacak28 bin 200 jandarma alıyoruz. 970 sahil güvenlik alıyoruz. Aynı zamanda gerek Güneydoğu'da gerekse büyük vilayetlerimizde bekçi alımı yapıyoruz.158 eylem engellendiSon 7 ayda 158 tane eylem engellendi, eyleme giderken engellenen eylemler.Paraları Kandil'e gönderdilerAdamın rızkından para kesilir de PKK'ya para gönderilir mi? Oradaki paraları alıyorlar, Kandil'e gönderiyorlar. Şırnak Belediye Başkan vekilliğine görevlendirdiğimiz kardeşimiz diyor ki 'çalışanları çağırdım, sokağa çıkın, vatandaşlara hizmetlerinizi gerçekleştirin.'Sandık güvenliğiTürkiye'nin hiçbir tarafından insanların hür bir şekilde oy kullanmalarını önleyebilecek herhangi bir olayın gelişeceğini düşünmüyoruz. Her türlü tedbiri aldık. Topyekün seçime hazır bir vaziyetteyiz.Sosyal medyayı terör aracı haline getirdilerSosyal medyayı kirlettiler, terör aracı haline getirdiler. Özellikle PKK-FETÖ bütün bunları yaptı. Siber Daire Başkanlığının kabiliyetlerini artırdık. Sosyal medyada terör propagandasıyla ilgili 6681 kişi gözaltına alındı. 2558 kişi de tutuklandı. 21 bin 106 kişi de savcılık aşamasında.1 milyar 139 milyonluk uyuşturucu yakalandı2017 yılında 76 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı, uyuşturucu operasyonu sayısı ise 4945. 6623 kişi uyuşturucu operasyonlarından gözaltına alındı. Son 6 ayda 1 milyar 139 milyonluk uyuşturucu yakalandı. Geçen yıllara oranlarla arkadaşlarımızla iyi bir çalışma ortamı oluşturduk. Terörle nasıl mücadele ediyorsak uyuşturucuyla da böyle mücadele edeceğiz. Bu konuda çok yoğun adımlar atıyoruz.Zihnimde bir tahmin varKendi zihnimde ve araştırmalarımızda bir rakam var. Allah'ın izniyle milletimiz bu değişimi gerçekleştirecektir. Milletimiz bizim ne demek istediğimizi anlıyor."