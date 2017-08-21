İçişleri Bakanı: Kılıçdaroğlu özür dilesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "özür dileme" çağrısında bulundu.

Soylu, "Bir muhalefet partisinin genel başkanı, Türkiye’nin güvenilir olmadığını, güvenli bir ülke olmadığını ifade ediyor ise bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlere mazeret taşıyor demektir. Çıkıp bu milletten özür dilemesi gerekir" dedi.

Bakan Soylu, Siirt’te düzenlenen AKP Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’nda konuştu. Soylu burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun halktan özür dilemesi gerektiğini iddia etti.

Soylu, şöyle konuştu:

"Bugün Kılıçdaroğlu bir söz söylüyor. Hicap duyduğumu, utandığımı söylemek istiyorum. Türkiye’nin güvenli bir ülke olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Bu gün on binlerce Rus, Alman, İngiliz, Fransız Türkiye’ye tatil yapmak için geliyor. Türkiye güvenli bir ülke olmadığından dolayı mı geliyorlar? Bugün Antalya’daki otellerimiz yüzde 100 dolulukta. Dün gece Van ile konuştum, yüzde 100’e yakın dolulukta, Mardin yüzde 80’in üzerinde, Diyarbakır yüzde 90’ın üzerinde dolulukta. Bir güven olmadığından ötürü gelmiyorlarsa ne için geliyorlar? Türkiye’yi güvenilir bulduklarından ötürü geliyorlar.

Ama bir muhalefet partisinin genel başkanı, Türkiye’nin güvenilir olmadığını, güvenli bir ülke olmadığını ifade ediyor ise bizi bir kaşık suda boğmak isteyenlere mazeret taşıyor demektir. Bu milleti düşünmemektir, talihsiz bir beyanattır. Çıkıp bu milletten özür dilemesi gerekir."

"Bugüne kadar bu konuda konuşmadım"

Bakan Soylu şöyle devam etti:

“Ankara’dan çıktın, bu güne kadar bu konuda konuşmadım, oranın güvenliğini sağladığımız için tek bir kelime etmedim ve ilk kez konuşuyorum. İstanbul’a kadar yürüdünüz, tek bir söz söylemedik, tek bir kelam etmedik, polislerimiz, jandarmamız, güvenlik kuvvetlerimiz etrafından bir tek kuş bile uçurtmadı. Güvensiz bir ülke olduğumuz için mi yürüdünüz? Yarın bürgün Çanakkale’de kamp yapacaksınız bir dağın tepesinde, güvensiz bir ülke olduğunuz için mi bunu yapacaksınız?”