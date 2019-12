-İÇİŞLERİ BAKANI GÜNEŞ: "PKK'YI İŞARET EDİYOR" ANKARA (A.A) - 26.05.2011 - İçişleri Bakanı Osman Güneş, Beşiktaş'ın Etiler semtinde meydana gelen patlama ile ilgili olarak, şüphelerin şu an için PKK terör örgütünü gösterdiğini belirterek, ''Şu anda öyle, ancak kesin olarak söyleyebilmemiz için kriminal laboratuvar çalışmalarının ve arkadaşlarımızın detay çalışmalarının sonuçlanması lazım'' dedi. Güneş, Sheraton Otel'de düzenlenen Azerbaycan Milli Gün Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorusu üzerine, İstanbul'daki patlama ile ilgili gelişmeleri anlattı. Bu tür olaylar üzerinde ince ince çalışmak gerektiğini belirten Güneş, şöyle konuştu: ''Arkadaşlarımızın bir takım değerlendirmeleri var. Düşünceleri var. Ama bunlar kriminal araştırmalarla detaylı araştırmalarla desteklenmeli, bunun için bu tür düşüncelerimizi şimdilik kendimize saklıyoruz. Bunlar hiç bir vakit amacına ulaşamayacak çirkin saldırılardır. Biz bu tür olayları önleme bakımından her türlü tedbiri alıyoruz. Malum ülkemiz bir seçim sürecinde, bu tür eylemlerin bir maksadı da ülkeyi gerilime sokmak... Ama biz güvenlik güçlerimizle birlikte her türlü tedbiri alıyoruz. Bu olayla ilgili olarak da umarım kısa sürede bir sonuç alacağız.'' Bir gazetecinin, şüphelerinin belirli bir doğrultuda olup olmadığını sorması üzerine Güneş, ''Tabii ki bazı şüphelerimiz var. Kullanılan yöntemler belli bir terör örgütünü işaret ediyor. Benzer yöntemlerle geçmişte karşılaştığımız olaylar var. Ama dediğim gibi detaylı çalışmalar sonuçlandıktan sonra daha kesin konuşabiliriz'' dedi. Bir gazetecinin şüphe ve delillerin terör örgütü PKK'yı mı işaret ettiğini sorması üzerine de Güneş, ''Şu anda öyle, ancak kesin olarak söyleyebilmemiz için kriminal laboratuvar çalışmalarının ve arkadaşlarımızın detay çalışmalarının sonuçlanması lazım'' yanıtını verdi.