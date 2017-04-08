İçişleri Bakanı: Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, hemen Vali’yi aradım, ‘Bu şarkı yasaklanacak’ dedim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'nin referandum şarkısına nasıl müdahale ettiğini anlattı. Soylu, “Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, ‘tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır’… Hemen ilgili Vali’yi aradım; ‘bu şarkı yasaklanacak’ dedim. ‘Bu şarkıyı Türkiye’nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim’ dedim” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Vakfı tarafından Sarıyer’deki İbrahim Cevahir Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ‘Siyaset, Ekonomi ve Terör Kıskacında Türkiye’ konulu toplantıya katıldı.

“Sadece teröristle mücadele etmediklerini aynı zamanda terörizmle ve terörü besleyen sosyal, ekonomik tüm unsurlarla beraber mücadele ettiklerini” diyen Soylu, “125 üs bölgesi belirledik. Bütün kış boyunca bu üs bölgelerinin tamamını tarumar ettik. Eksi 30 derece eksi 40 derecede. Şehirlerdeki bütün PKK ve KCK bağlantılarının tamamını operasyonlarımız devam ediyor. Hans ne diyecek, Alman ne diyecek, İngiliz ne diyecek hiç umurumuzda değil” şeklinde konuştu.

‘HDP şarkı çıkarmış, hemen ilgili valiyi aradım’

İçişleri Bakanı Soylu, HDP’nin referandum için hazırlattığı ‘Bejin Na’ adlı şarkıya tepki gösterdi. Soylu, “Geçen gün HDP bir şarkı çıkarmış, ‘tek devlete hayır, tek millete hayır, tek bayrağa hayır’… Hemen ilgili Vali’yi aradım; ‘bu şarkı yasaklanacak’ dedim. HDP’nin temsilcileri beni telefonla aradılar. Bu şarkıyı Türkiye’nin hiçbir yerinde çaldırmam ben kardeşim dedim. Bu kadar basit. Bir boşluk verdiğiniz andan itibaren ülkenin her tarafında türerler” ifadelerini kullandı.

İşte HDP'nin yasaklanan şarkısı