İçişleri Bakanı: Ege bir can pazarına daha şahitlik etti, vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın, "Aydın Kuşadası açıklarında yaralanan 1 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından kurtarılarak tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi" tweetini alıntılayarak, "Ege bir can pazarına daha şahitlik etti, vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor" paylaşımını yaptı.

Soylu paylaşımında, "Ege, bir can pazarına daha şahitlik etti. Sorumlular sorumsuz. Vicdanını rafa kaldıran Avrupa, seyretmeye devam ediyor... Avrupa Birliği ve Frontex kafalarını kuma gömüp seyrettiği her gün, bu insanlık suçuna daha fazla ortak oluyorlar..." ifadesini kullandı.