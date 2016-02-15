İçişleri Bakanı Efkan Ala, 'soy kodu'nun tüm vatandaşlar için uygulandığını söyledi!

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun hafta sonu maratonunda İçişleri Bakanı Efkan Ala’ya, Ermenilerin 2, Rumların 1, Yahudilerin 3, Süryanilerin 4’le numaralandırıldığını söyleyerek, ‘soy kodu’ uygulamasını gündeme getirdi. Paylan, “Benim kodum 2. Neye göre?” diye sordu. Ala, Paylan’a, “Türkiye’deki bütün vatandaşlar için o kodlama. Yani, oradan kişinin dinî kimliği ya da aidiyeti anlaşılamaz. Yani, sadece azınlıklara ya da dinî inancı farklı olanlara o kodlama yapılmıyormuş” yanıtını verince Paylan’dan, “Herkesin bir kodu var yani” yorumu geldi.

“Sizin 2’yse benim 1’dir tabii ki”

CHP’li Mehmet Bekaroğlu, “Mesela “5” Gürcü anlamına mı geliyor” diye tartışmaya katılırken, Paylan Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in “Siz kodunuzun 2 olduğunu nereden öğrendiniz?” sorusuna, “Yazılı öğrendim” yanıtı verdi. Paylan, “Sizinki kaç acaba?” diye sorunca, Bilgiç’ten “E, sizin 2’yse benim 1’dir tabii ki, hayret bir şey” yanıtını aldı.

İçişleri Bakanlığı bütçesinin tutanaklarına da yansıyan ‘soy kodu’ tartışması şöyle:

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri; spesifik bazı sorular var. Bunlara ilişkin de birkaç değerlendirme yapacağım izninizle.

Nüfus ve kimliklerde, yeni yaptığımız kimlik kartlarında isteyen kişilerin din bilgisi orada yer alacak -çipte- isteyen kişiler bu bilgilerini, diniyle ilgili bilgiyi oraya koyabilecektir.

Diğer kodlamalara ilişkin bizim spesifik bir kodlamamız yok, şu var: Türkiye’deki bütün vatandaşlar için o kodlama. Yani, oradan kişinin dinî kimliği ya da aidiyeti anlaşılamaz. Yani, sadece azınlıklara ya da dinî inancı farklı olanlara o kodlama yapılmıyormuş, şimdi getirdi arkadaşlarım.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Soy kodu herkese var diyorsunuz yani.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Herkese var. Yani, o kolay okumak için…

GARO PAYLAN (İstanbul) – Soy kodu var diyorsunuz yani

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Hayır, soy kodu değil, kolay okumak için, bütün vatandaşların… “4” dediğiniz zaman onun ne anlama geldiği orada var yani bir spesifik…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne anlama geliyor?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ne anlama geliyor?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Efendim, şimdi, bütün bunları burada anlatırsak, tabii, vaktin yetmesi mümkün değil.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Mesela “5” Gürcü anlamına mı geliyor?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Etnik kimliğiyle ilgili Sayın Bakan.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Hayır, hayır, etnik kimliğiyle ilgili bir husus değil. Yani, bunlar tamamen sayısal veriler ve MERNİS Projesi dolayısıyla kodlamalar. Yani, Sayın Vekilim, bu, sizin söylediğiniz anlamda bir fişleme anlamına gelecek bir kodlama değil.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Herkesin bir kodu var yani.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Herkesin, bütün vatandaşların var.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sizinki kaç Sayın Bakan?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bilmiyorum, ben ona hiç bakmadım çünkü koduma niye bakacağım, nüfus cüzdanımda var zaten.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Niye bakmıyorsunuz? Neye göre kodunuz var acaba?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Bu, tamamen teknik bir konu. Biz size daha detaylı yazılı da göndeririz.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Benim kodum 2. Neye göre 2?

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Şunu bilin: Ben de sizden duydum şimdi. Şimdi arkadaşlarım bilgi verdi, hiç de bakmadım. Yani, devlette zaten herkesin kaydı yok mu? Devletin bütün birimleri insanların…

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hepimiz vatandaşız yani.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Tamam, vatandaşları topluluğudur devlet de zaten. Herkes nasıl ki kendi komşularını bilir, devlette de insanların hüviyet cüzdanları ya da nüfus kimlik bilgileri var. Bundan ibarettir. Yani, nüfus kimlik bilgilerinin dışında bir bilgi yok orada.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sayın Bakan, benim kodum var diyorum size.

BAŞKAN – Siz kodunuzun 2 olduğunu nereden öğrendiniz?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Yazılı öğrendim.

BAŞKAN – “2” mi dediler? Bir özel önem mi atfettiniz kendinize?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Sizinki kaç acaba?

BAŞKAN – E, sizin 2’yse benim 1’dir tabii ki, hayret bir şey. (Gülüşmeler)

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Eğer “2” Ermeni demekse, “3” Gürcü demekse yazıklar olsun Türkiye’ye.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Şimdi, yalnız, bu meseleye ayrıca da bakacağım yani sizin söylediğiniz gibi…

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ben size göndereceğim belgeleri.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ben burada arkadaşların verdiği bilgiyi söylüyorum ama öyle bir kodlama, tabii, bir milletvekilimiz tarafından dile getirilince ciddiye alırım ve ona da bakarım.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Ben size belgeleri sunacağım.

İÇİŞLERİ BAKANI EFKAN ALA (Bursa) – Ama, bana şu anda arkadaşlarımın verdiği bilgi, bu kodlama tahmin ettiğiniz ya da dile getirdiğiniz şekilde bilgiler içermiyor.

BAŞKAN – Şu yazılı cevap yanınızda mı Sayın Paylan?

GARO PAYLAN (İstanbul) – Değil.

BAŞKAN – Genelde her şey sizin yanınızda olur da.

GARO PAYLAN (İstanbul) – Hayır, bu yok.