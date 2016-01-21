İçişleri Bakanı Efkan Ala, bölgedeki rektörlerle toplantı düzenledi

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında, YÖK Genel Kurul Üyeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 24 üniversitenin rektörlerinin katılımıyla, YÖK'te gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklama "Artan terör olayları nedeniyle bölgedeki yükseköğretim kurumlarında görev yapan personelin ve eğitim gören öğrencilerin yaşanan bu hadiselerden etkilenmemesi için alınması gereken kararlar ve atılması gereken tüm adımlar, toplantıda istişare edilmiştir."

Radikal'in haberine göre toplantıya katılan tüm rektörler söz aldı ve üniversitelerinde yaşamış oldukları sorunları dile getirerek, bu sorunların çözümüne ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.

Toplantıda, bölgedeki üniversitelerde eğitim-öğretimlerini sürdüren öğrencilerin ve bu üniversitelerde görev yapan idari ve akademik personelin yaşadıkları akademik ve güvenlik boyutundaki sorunlar bütün yönleriyle ele alındığı da belirtildi.

Açıklamada, toplantıya katılan rektörler şöyle sıralandı:

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İrfan Aslan, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hikmet Koçak, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Gül, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doğru, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Yılmaz, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Güvenç, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal."