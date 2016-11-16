İçişleri Bakanı: Çad Cumhuriyeti bizi Avrupa'dan daha iyi anlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye karşı tavrını eleştirdi. Soylu, Çad Cumhuriyeti'nin Türkiye'yi Avrupa ülkelerinden daha iyi anladığını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Çad Cumhuriyeti hükümetleri arasında güvenlik alanında iş birliği anlaşması imzalanması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.

Çad Cumhuriyeti Kamu Güvenliği ve Göç Bakanı Ahmed Mahamat Bachir’in de katıldığı İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Soylu şunları söyledi: “Dünyanın bir bölgesindeki güvensizlik ve terör artık binlerce kilometre öteye taşınabiliyor. Deyim yerindeyse şiddet ve suç ihraç edilebiliyor. Bunun panzehiri olarak da terör mobilize oldukça devletlerin, aralarındaki mesafelere bakmaksızın, uzak yakın demeden karşılıklı işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor.”

‘Avrupa'nın göstermediği hassasiyeti Çad gösteriyor'

Boko Haram ile mücadele eden Çad Cumhuriyeti’nin terörle mücadelenin farkında olduğunu dile getiren Soylu, “Türkiye’nin gerek Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gerekse diğer terör örgütleriyle mücadelesine Çad Cumhuriyeti' destek veriyor” dedi. İçişleri Bakanı Soylu konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Çad Cumhuriyeti’ne, Avrupa ülkelerinden bize biraz daha uzak olmasına rağmen onların terör konusunda göstermedikleri hassasiyeti gösterdiği için özellikle çok teşekkür ediyorum. Çad Cumhuriyeti’nin bu konudaki yaklaşımını düşünürsek bu kıyaslamanın tarihi bir kıyas olacağını herhalde o koltuklarda oturan büyükelçiler ve Avrupa ülkeleri anlayacaklardır. Söz dünya insanlık tarihinin başladığı ilk günden itibaren var ama sözü ayıran unsur ise samimiyettir. Maalesef bu samimiyeti Avrupa Birliği’nin bazı ülkelerinden görememenin üzüntüsü içerisindeyiz. Türkiye ile Çad doğrudan sınır komşusu olmayan, aralarında ciddi mesafe bulunan, buna karşın ilişkilerini karşılıklı anlayış ve iş birliği temelinde güçlendirme gayretinde olan iki dost ülkedir.”