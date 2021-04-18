İçişleri Bakanı: Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz; kötülükler, hakikaten var olanı silemez, sindiremez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı etiketleyerek, "Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz" paylaşımını yaptı.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yârenlik, kültür, örf, gelenek, inanç, bu topraklarla yoğruldu bugüne geldi. Sahibi bu topraklardır. Kötülükler, hakikaten var olanı silemez, sindiremez. Güzellikleri paylaşmaya devam" ifadesini kullandı.