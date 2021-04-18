T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı: Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz; kötülükler, hakikaten var olanı silemez, sindiremez

"Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yârenlik, kültür, örf, gelenek, inanç, bu topraklarla yoğruldu bugüne geldi"

18 Nisan 2021 10:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı etiketleyerek, "Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz" paylaşımını yaptı. 

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir avuç kötücül duygu sahibine bu topraklar teslim olmaz. Dostluk, komşuluk, ahbaplık, yârenlik, kültür, örf, gelenek, inanç, bu topraklarla yoğruldu bugüne geldi. Sahibi bu topraklardır. Kötülükler, hakikaten var olanı silemez, sindiremez. Güzellikleri paylaşmaya devam" ifadesini kullandı. 

 
İçişleri BakanıSüleyman Soylukötücülduygusahiptoprak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24