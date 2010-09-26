-İÇİŞLERİ BAKANI ATALAY ERBİL'DE ERBİL (A.A) - 26.09.2010 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin yetkilileriyle görüşmek üzere Erbil'e geldi. Atalay ve beraberindekileri Erbil havaalanında bölgesel yönetimin yetkilileri karşıladı. Karşılamada, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik ve Erbil Başkonsolosu Aydın Selcen de hazır bulundu. İçişleri Bakanı Atalay, bölgesel yönetimin başkanı Mesut Barzani ile görüşmek üzere Erbil'den Selahaddin'e geçti. Atalay'ın bölgesel yönetimin başbakanı Berham Salih ile de bir araya gelmesi bekleniyor.