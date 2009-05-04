İçişleri Bakanı Atalay, Durak'ı görevden aldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, “İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı görevinden alındığını” bildirdi.





Durak, yaptığı yazılı açıklamada, görevinden alınmasını kanunsuz uygulama olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'nun 10. maddesinde 'Birlik meclisinin mahalli idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu'nca ilanından itibaren 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu mahallin mülki idare amiri tarafından toplantıya davet edilerek birlik başkanı ile iki yıllık görev yapmak üzere başkanlık divanının seçilmesi' hükmü bulunmaktadır.





Yüksek Seçim Kurulu 29 Mart 2009 seçim sonuçlarını henüz ilan etmemiştir. Bu nedenle 30 günlük süre de başlamamıştır. Temayüller gereği, seçimle gelen, seçimle gider. Bu bir yetki gasbıdır. Bu bir sindirme politikasıdır. Bu baskılara boyun eğmeyeceğiz. Yürütmenin durdurulması için Ankara 2. İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Mücadelemizi hukuk zemininde sürdüreceğiz.”





