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İçişleri Bakanı Altınok’tan Hürriyet’e saldırıyla ilgili açıklama: Kimse kendi cezasını kendisi veremez

Bakan Altınok, Hürriyet'e 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

07 Eylül 2015 14:30

İçişleri Bakanı Selami Altınok, Hürriyet’e saldırı konusunda, “Konunun ne olduğu önemli değil. Hukuk devleti ilkelerinden ödün veremeyiz. Kimsenin kendi cezasını kendi vermeye hakkı yok” dedi.

Hürriyet’in İstanbul’daki merkezine yönelik dün gece düzenlenen saldırı sırasında Dağlıca’daki terör saldırısıyla ilgili zirve toplantısında olan Bakan Altınok, zirveden hemen sonra İstanbul Valiliği ile de temasa geçerek gerekli bütün önlemlerin alınmasını istedi. Bakan Altınok, Hürriyet'e de “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Bakan Altınok konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Asli görevimiz bu tür olaylar karşısında kamu güvenliğini sağlamaktır. Konunun ne olduğu önemli değil. Hukuk devleti ilkelerinden ödün veremeyiz. Kimsenin kendi cezasını kendi vermeye hakkı yok. Hukukun her şeyden önemli olması lazım. Elbette ki sizin görüşlerinizi beğenmeyebilirler, sizi sevmeyebilirler, silah ve şiddet olmadığı sürece protesto da edebilirler, ama hukukun verdiği haklara saygı göstermeleri lazım.”

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