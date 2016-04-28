T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı Ala: Bursa’daki saldırıyı yapan örgütü tespit ettik ama şimdilik açıklamayacağız!

Ulu Camii yakınında yapılan canlı bomba saldırısında 23 kişi yaralanmıştı

28 Nisan 2016 20:06

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa’daki canlı bomba saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Örgütü tespit ettik ama ismini şimdilik açıklamayacağız” dedi.

Bursa'da Ulu Camii yanında canlı bomba saldırısı; 23 kişi yaralandı!

 

Cumhuriyet'in haberine göre, İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa'da bombalı saldırının gerçekleştirildiği Ulu Cami ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bakan Ala ve Müezzinoğlu, hastanedeki yaralıları ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa'daki terör saldırısına ilişkin, "Terörist saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğiyle ilgili çalışmalar ve soruşturma sürdürülüyor. Bu kişinin irtibatlı olduğu, adına bu eylemi yaptığı terör örgütüne ilişkin son derece kanaatimizi kesin hale getirecek bilgilere, bulgulara ulaşıldı ama bütün prosedürüyle tamamlanmadan bunu açıklamayacağım. Tamamlanınca bilgileriyle, bulgularıyla sizlerle, kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
 

Ne olmuştu?

 

Bursa'da Ulu Camii'nin yanında bulunan kapalı çarşı bölgesinde canlı bomba saldırısı düzenlendi. Patlamada elindeki çanta havaya uçan canlı bomba hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İntihar saldırısı olduğu düşünülen bir kadın, üzerindeki düzenekle kendisini patlattı" dendi. Cesedin parmak izinin alındı, kimlik tespiti yapılmak üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Güvenlik kaynakları, canlı bombanın 25 yaşlarında olduğunu belirtti. 

 

ETİKETLER

bursasaldırıefkan alacanlı bomba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24