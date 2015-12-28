İçişleri Bakanı açıkladı; Büyükşehir Yasası yeniden yapılandırılıyor

Büyükşehir Yasası'nın değiştirilerek bazı yetkilerin merkezi yönetime devredilmesi için çalışma başlatıldı. İddialar İçişleri Bakanı Efkan Ala tarafından "Büyükşehir Yasası ile ilgili çalışmamız var” sözleriyle doğrulandı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, NTV canlı yayınında Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ala'nın, Büyükşehir Yasası'yla ilgili yöneltilen soru ve verdiği yanıt söyle:

Büyükşehir Yasası'nda bir değişiklik hazırlığı var mı? Yerel yönetimlerdeki bazı yetkilerin merkeze alınması yönünde bir değişiklik hazırlığı var mı? Örneğin itfaiye teşkilatı ya da il özel idarelerinin yeniden kurulması gibi...

Bir çalışma yapılıyor şu anda bununla ilgili. Biz geçen dönem de Büyükşehir Yasası'yla ve valiliklerde kurulacak sistemle ilgili meclise bir tasarı götürmüştük. Biz şimdi daha çok hizmeti daha etkin şekilde nasıl yapabiliriz diye büyükşehirler ve belediyeler yasasıyla birlikte bir çalışma içerisindeyiz yakında bunu da ortaya koyarız.

Yereldeki bazı yetkileri merkez teşkilatına devretme şeklinde mi?

Büyükşehirlerle ve belediyelerle çalışma içindeyiz bunu da yakında açıklarız. Merkezden yürütülecek işler vardır yerelden yürütülecek işler vardır. Biz bu çalışmayı yapıyoruz ama bir kanunun çıkarılmasının da bir iklimi vardır. Yani bir toplumsal iklim. Biz orada bir kesime yapmıyoruz 78 milyona yapıyoruz. Bir kesime yapmıyoruz. Mesela Diyarbakır belediyesine 2015 yılında ödenen para 489 milyon. Denizli'ye ödenen 347 milyon, Erzurum 381 milyon hepsinden fazla Diyarbakır'a gitmiş. Bu para Diyarbakırlı kardeşimize hizmete dönüşmesi gerekirken ne yapılıyor? O sokaklarda hizmet yapılacağına teröristler hendek kazıyor ve bunlara yardımlar yapılıyor. Bu sorgulanmalı. Burada bu paralar doğru kullanılsa daha çok hizmet sunulsa hendek siyasetinden hizmet siyasetine dönülse, daha fazla reformlar gündeme gelecek. Orada bazı partiler millete dediklerinden değil terör örgütünden talimat almaya kalkarsa siyaset biter.

Büyükşehir Yasası'nın özü ne olacak?

Daha fazla hizmeti daha az maliyetle daha etkin biçimde nasıl sunarız. Biz günlük siyasetin veya gündemin hiçbir zaman esiri olmadık. Önümüze bakarak milletin isteğine bakarak yapmamız gereken işi yaptık. Şimdi de çalışıyoruz eksiği nedir fazlası nedir göreceğiz çıktığı zaman.

Amaç HDP'li belediyeler mi?

Sabah gazetesinde bugün yer alan haberde, Doğu ve Güneydoğu'da HDP'li belediyelere ait araçların PKK tarafından kullanıldığı iddia edilmiş ve "HDP'li belediyelerin yetkileri tırpanlanıyor" denilmişti.

Belediye yasasıyla ilgili yürütülen çalışmaya ilişkin Sabah'ta yer alan haber şöyle:

"Yeni düzenleme ile Büyükşehir belediyelerinin yetki ve sorumluluklarına neşter vurulacak. Bir önceki düzenleme ile belediyelere verilen bazı sorumluluklar geri alınacak. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun belediye başkanlarının görüşlerini almak için ilerleyen günlerde büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya gelebileceği ve hükümetin kararını şekillendireceği öğrenildi. 2012'de çıkarılan Büyükşehir Yasası ile 29 büyükşehirdeki il özel idareleri kapatılmış, yetki ve sorumluluklarının bir kısmını Büyükşehir ve ilçe belediyeleri devralmıştı. Yeni düzenlemeyle büyükşehirlerde yeniden il özel idarelerinin kurulması ya da valilklere ek sorumluluklar getirilmesi gündeme gelebilecek.

İtfaiye alınacak





Yapılacak ikinci bir düzenlemeyle merkezi bir itfaiye teşkilatı kurularak, itfaiye sisteminin belediyelerin elinden alınması planlanıyor. Bu kararına ardında Türkiye'deki itfaiye teşkilatının yönetimini tek elde toplama ve ulusal düzeyde koordinasyonu sağlama arayışının olduğu da öğrenildi. Bunun için iki seçenek ön plana çıktı. Türkiye'deki tüm itfaiye teşkilatları AFAD'a bağlanacak. Ya da ayrı bir merkezi itfaiye teşkilatı kurulacak."