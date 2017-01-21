İçişleri Bakanı: 2016'da 23 canlı bomba eylemini engelledik; son 2 ayda örgüte 5 kişi katıldı

Sözleşmeli astsubay öğrencilerin and içme töreni, dün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin İncek’teki yerleşkesinde yapıldı. Törende konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2016’da 342 önemli olayın engellendiğini, bunların 247’si patlayıcı, 23’ünün ise canlı bomba eylemi olduğunu söyledi. En önemli kazanımın örgüte katılım durumunun, tarihinin en düşük seviyesine çekilmiş olması olduğunu belirten Soylu, son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısının 5 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu konuşurken arkasındaki asker bayıldı

Soylu'nun özetle şunları söyledi:

"Artık Türkiye için terörle mücadelede taarruz dönemidir. Bu taarruz döneminde teröre ve terörü destekleyenlere müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."

Türkiye’de son 3 ayda 5826 operasyon yapıldığına, 2016’da tespit edilen 805 sığınak ve barınağın yok edildiğine dikkati çeken Soylu, "Sınır hattımıza 911 kilometresi Suriye ile olmak üzere toplam 1162 kilometrelik güvenlikli yol yapıyoruz. Güvenlik personelimizi takviye için 10 bin polis alımı yapılmış, 10 bin özel harekat, 13 bin 150 jandarma, 790 sahil güvenlik ve 733 bekçi alımlarımız da devam etmektedir" bilgisini verdi.

Soylu, şehir ve yol güvenliği noktasında tedbirleri artırdıklarına, teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarına işaret ederek, bütün bu çalışmalar neticesinde 2016’da 342 önemli olayın engellendiğini, bunların 247’si patlayıcı, 23’ünün ise canlı bomba eylemi olduğunu söyledi.

"Dağa 5 kişi gitti"

En önemli kazanımın örgüte katılım durumunun, tarihinin en düşük seviyesine çekilmiş olması olduğunu belirten Soylu, son 2 ayda örgüte katılan kişi sayısının sadece 5 olduğuna dikkati çekti. Bu arada Soylu’nun konuşması sırasında arkasında nöbet tutan asker ile bazı astsubay adayları baygınlık geçirdi. Müdahaleyle kendine gelen askerle Soylu kısa süre sohbet etti.