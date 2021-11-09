İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce’den Akşener’e “korucu” yanıtı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM'de grup toplantısındaki okuduğu notun sahibi olarak açıkladığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, Bingöl gezisinde kendisine korucular tarafından bir not verildiğini ifade ederek, kürsüde o notu okudu. Akşener, korucuların özlük hakları ile ilgili notu kendisine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener'in verdiğini söyledi.

Akşener'in bu açıklaması üzerine Twitter hesabından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, "Şehidimizin yakınına yapılan hakareti örtme gayretlerine bir yenisi daha. Hem de Meclis kürsüsünden! Koruculukla ilgisi olmayan özel güvenlik görevlisi, defalarca kızına şiddet uyguladığı için adli işlem görmüş, televizyonda boy göstermiş biri kullanılarak! Daha ne kadar şaşıracağız?" ifadelerini kullandı.