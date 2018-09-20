İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, Mardin'de güvenlik toplantısına katıldı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Mardin\'de güvenlik toplantısına katıldı. İnce, Türkiye turizmine Mardin\'in önemli katkılar sağladığını belirterek, \"Turizm konusunda ülkemiz 2018 yılında hakikaten çok büyük bir atak yaptı. Bu rekorların kırılmasına da Mardin\'in çok ciddi katkısı var\" dedi.

​İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere, beraberinde Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney ve İller İdaresi Genel Müdürü İlker Gündüzöz ile birlikte Mardin\'e geldi. Vali Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı İnce, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı\'nın çalışmalarını yerinde görmek için ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Mardin\'de özellikle son dönemde hem huzur, hem de turizm alanında çok iyi gelişmeler yaşandığını belirten Muhterem İnce, \"Turizm konusunda ülkemiz 2018 yılında hakikaten çok büyük bir atak yaptı. 2018 yılında büyük rekorlar kırılıyor. Bu rekorların kırılmasına da Mardin\'in çok ciddi katkısı var. Biz Mardin\'e gerek yurt içi, gerek yurt dışından bütün turistleri davet ediyoruz\" diye konuştu.

İnce, kentin tarihi, kadim medeniyeti ve o medeniyeti temsil eden eserleri ile görülmesi gereken bir yer olduğunu aktararak, Mardin\'in önümüzdeki günlerde daha huzurlu ve müreffeh, turizmin geliştiği bir il olacağını sözlerine ekledi.

Bakan Yardımcısı İnce ve beraberindekiler, Valilik Toplantı Salonu\'nda Kaymakamlar, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bekdaş\'ın katılımıyla düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.



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