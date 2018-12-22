İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Mağaradaki teröristler etkisiz hale getirildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Munzur Vadisi\'ndeki mağarada sıkıştırılan teröristlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini belirterek, \"Teröristler, \'teslim ol\' çağrılarına ateşle karşılık verince havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara kullanılamaz hale getirildi\" dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Erzurum\'da incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli Munzur Vadisi\'nde mağarada sıkıştırılan teröristlere düzenlenen operasyonla ilgili Demirören Haber Ajansı\'nın (DHA) sorularını yanıtladı. Operasyonun 13 Aralık\'ta başladığını hatırlatan Ersoy, \"Bugüne kadar teslim ol çağrılarına, her türlü teknolojik imkanı kullanarak kendilerine ulaştırdığımız mesajlara rağmen maalesef her defasında ateşle karşılık verdiler. Biz de içerde kurdukları tuzaklara koydukları el yapımı patlayıcılara karşı tedbirli davranarak operasyonu çok dikkatli yürüttük. Nihayetinde bugün yine teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermeleri üzerine havadan ve karadan yapılan operasyonla mağara tümüyle kullanılamaz hale geldi. İçerdeki teröristlerin tamamı etkisiz hale getirildi\" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Ersoy, etkisiz hale getirilen terörist sayısının yarın yapılacak arama-tarama çalışması sonrası belli olacağını, mağaranın tamamen kullanılamaz hale getirildiğini söyledi.

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