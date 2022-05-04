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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır

04 Mayıs 2022 01:00

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi isimler hakkında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Ümit Özdağ, Sinan Ogan, Bengi Başer gibi sözüm ona akademik unvan taşıyan bazıları Türkiye’de 8 milyon, 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor, yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Yazık, insanlık adına bunlardan utanıyorum. Haklarında Göç İdaremiz suç duyurusunda bulunacaktır” 

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