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İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanları değişti!

Anayasa gereği, 3 bakan seçim kararının alınmasının ardından görevlerini bıraktı

08 Mart 2011 02:00

T24- Anayasa gereği, seçim kararının alınmasının ardından 5 gün içinde görevi bırakmaları gereken Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yerlerine atama yapıldı.


İşte kabinenin yeni üyeleri


İçişleri Bakanlığı'na müsteşar Osman Güneş,

Adalet Bakanlığı'na müsteşar Ahmet Kahraman,

Ulaştırma Bakanlığı'na müsteşar Habip Soluk atandı.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, üç bakanlık için yapılan atamaya ilişkin kararnamenin, bu akşam, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanacağını söyledi.

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