'İçiniz yaşlıysa estetik işe yaramaz'

Burnundan ve göz kapaklarından 4 ayrı operasyon geçirerek 10 yaş gençleşen Mehtap Ar, ablası Müjde Ar'ın ısrarıyla kendini estetik doktorunda bulduğunu söyledi.



Geçen şubat ayında estetik operasyonlar geçiren Mehtap Ar, göz kapağını kaldırtıp, göz altı torbalarını aldırdı. Ar'ın yıllar önce geçirdiği kötü burun estetiği, göğsünden alınan beş parça kıkırdak ile yenilendi. Küçük dolgular da eklenince Mehtap Ar, 53 yaşında zamanı geri sardı. Ar, 10 yaş birden gençleşmesini anlatırken; kısa süre önce bir dizi estetik operasyon geçiren ablası Müjde Ar'ın, kendisine estetik koçluğu yaptığını da açıkladı...



Estetik ameliyat olmaya nasıl karar verdiniz?

Geçen şubat ayında ablam bir sabah bana geldi ve "Burnunu yaptıracağız, rahat nefes almanı istiyorum" dedi. 25 yıl önce yaptırdığım burun estetiği yüzünden son 10 yıldır rahat nefes alamıyordum... "Ablacığım burnum yapılırken göz kapağımın üstünü de yaptırır mısın?" dedim. "Yaptırırım kardeşim" dedi. Ablamla el ele gittik doktora. Ameliyattan çıktıktan sonra baktım, göz kapağımın altı da ameliyat edilmiş. Ablam sponsor oldu, 10 yaş gençleştim yani!



Ablanız Müjde Ar kendi doktorunun ismini açıklamadı. Size de mi aynı doktor estetik yaptı?

Doktorum Erhan Eryılmaz'ı ablam seçti ama ablamı ameliyat eden doktor o değil.



Göğsümden kıkırdak alındı



Ameliyatlar zor muydu? Acı çektiniz mi?

Burnumun içindeki kıkırdaklar yıllar içinde çökmüş. Bu nedenle göğsümün altını kestiler, oradan beş tane kıkırdak alıp burnumu sıfırdan yaptılar. Çok acı çektim, 10 gün yattım.



Geçirdiğiniz bu operasyonlardan sonra hayatınızda neler değişti?

32 yıl boyunca günde üç paket sigara içen ben, bir günde sigarayı bıraktım. Sigarayı bıraktığınız zaman metabolizma daha yavaş çalışıyor. Yedi kilo aldım ama diyorum ki, "Kilolarımı seviyorum çünkü sigaradan kurtuldum." Kilo çok büyük bir problem değil. Sigarayı 32 yıl içen bir insan, bir günde sigaradan kurtulursa, kilolardan da kurtulur. Hiç derdim değil. Kilolarımı vereceğim. Bir de ameliyattan önce nefes alamadığım için horlama sorunum vardı, artık o kalmadı. Buna en çok oğlum sevindi.



Daha da olmam!



Bir daha estetik ameliyatı olur musunuz?

Onu bilmiyorum. Çünkü ameliyattan sonra çok ağrım oldu. İlk iki gün bayağı zorlandım. Doktoruma, "Ben bir daha estetik olmam" dedim. O da bana, "Estetik ameliyatlar doğum gibidir, her kadın doğumdan sonra 'bir daha doğurmayacağım' der ama sonra unutur. Estetik de böyle bir şey. İleride 'şuram buram' deyip, yine yaptırabilirsin" dedi. Ben estetiğe kesinlikle karşı biri değilim. İnsan ne istiyorsa yapmalı.



Ne kadara mal oldu size bu ameliyatlar?

İnanın ki kaç lira bilmiyorum, ablam karşıladı. Ama zannediyorum, doktor bizden para almadı, sadece hastaneye para ödendi.



Her yerini gerdir, için yaşlıysa işe yaramaz



Çevrenizden nasıl tepkiler aldınız?

Bayıldılar! Sokakta bile kadınlar beni çevirip, "Mehtap Hanım, doktorunuzun adı ne?" diyorlar. Benimki daha çok yeni; burundan sonra yüzün ödemi atması ve oturması bir yıl alıyor.



Ajda Pekkan, Müjde Ar ve Nebahat Çehre'nin estetiğini nasıl buluyorsunuz?

Estetik için elde malzeme olması gerekir. Hepsini çok beğeniyorum. Hepsi çok güzel... Güzel olmayan biri estetik yaptırırsa çok da başarılı olmaz. Demek, elde iyi malzeme var ki, onlar daha güzel oldu. Güzel ve sağlam bir temel olması önemli.



Sizce bir kadın estetiğe neden ihtiyaç duyar?

Kocası ilgisiz davranıyordur, ilgisini çekmek için olabilir... Kendisini beğenmiyordur, daha da beğenmek için yaptırabilir. Ben 25 yıl önce, ihtiyaçtan yaptırmadım. Burnumu beğenmiyordum, onun için yaptırdım.



Anneniz Aysel Gürel hiç estetik ameliyat olmuş muydu?

Annem, 74 yaşındayken, Halaskargazi Caddesi'nde bir estetik doktorunun kapısını çalıyor. "Benim göz kapağımı keser misin?" diyor. "Keserim" diyor doktor. Göz kapağının ameliyatını orada, muayenehanede lokal olarak yaptırıyor. Sonra çıkıyorlar, doktoruyla kebapçıya gidip, kebap yiyorlar. Bir tanecik annem sadece üst göz kapağını yaptırmıştı. "İhtiyacım yok. Gerekirse 85-90 yaşından sonra estetik olacağım" diyordu. 79 yaşında yolcu ettik annemi... Bu insanın içinde olan bir şey. Her yerinizi gerdirin ama eğer içiniz yaşlıysa, hiç bir şeye yaramaz o estetikler...