İçinden kıl çıkan ağrı kesici ilaç toplatıldı

Antalya’da eşinin kullandığı ağrı kesici ilaçtan kıl çıktığını iddia eden Selami Akkurt’un şikayetini inceleyen Sağlık Bakanlığı, ilaç hakkında 2’nci sınıf B seviyesinde (eczane, ecza deposu, hastane vb.) geri çekme işlemi uygulanmasına karar verdi.

Milliyet'in haberine göre, Selami Akkurt’un (30) eşi Dilruba Akkurt (22), ocak ayında özel hastanede sezaryen ile erkek çocuk dünyaya getirdi. Dilruba Akkurt’a doğum sonrası ağrı kesici ilaç da yazıldı. Selami Akkurt, bir eczaneden 20 tabletlik ilacı alarak eşi Dilruba Akkurt’a verdi. Tabletlerden 17’sini içen Dilruba Akkurt, kalan son üç tabletten birinin içinde kıl olduğunu görünce ilacı kullanmaktan vazgeçti ve durumu eşine anlattı.

Selami Akkurt, daha sonra da ilacın incelenmesi için Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na gönderilen ilaç incelemeye alındı. Fiziksel inceleme sonucu, ’Farmasötik ve Tıbbi Müstahzar, Madde, Malzeme ve Terkipleri ile Bitkisel Peraparatların Geri Çekilmesi ve Toplatılması Hakkında Yönetmeliği’ne göre ilaçla ilgili 2’nci sınıf B seviyesinde geri çekme kararı verildi.

Bu karara göre, ilacın o partide dağıtılan tüm ürünleri, eczane, ecza deposu ve hastanelerden toplanacak. İlacın toplanması işlemine başlandığı ve bir hafta içerisinde sonlanacağı belirtildi. Bu olaydan ders çıkarılıp daha iyi önlem alınması gerektiğini dile getiren Selami Akkurt, Tüketici Mahkemesi’ne de başvuracağını gerekirse tazminat davası açacağını söyledi.