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Yaşam
Deutsche Welle

İçindeki besteciyi ortaya çıkar

Yeni bir akıllı telefon uygulaması, hiç bir müzik aletine ihtiyaç duymadan, gündelik yaşamdan 'obje'lerle besteler yapılmasını sağlıyor.

19 Ağustos 2014 12:29


Gündelik yaşama dair her bir objede müzik saklı. Her şey bir müzik aletine çevrilebiliyor.

Bunu mümkün kılan, bu minik kırmızı sensör. Bir akıllı telefon uygulamasına bağlı çalışıyor. Titreşimleri melodilere dönüştürüyor.

Fikrin adı Mogees ve sahibi Londra'dan Bruno Zamborlin. Amaç, daha az masrafla müzik yapabilmek.

"Sanırım bu fikir, kişisel sebeplerden oluştu. Her zaman elektronik müzik yapmak istiyordum ama bunun için bilgisayarımın başında oturup bir takım düğmelere basmak istemiyordum. Ben, canlı bir elektronik müzik yapmak istiyordum."

Bu yöntemle, müzik aletleriyle, gündelik yaşamın objelerinin çıkardığı tınılar arasında neredeyse hiç fark bulunmuyor.

Crowdfunding'den 100 bin euro topladı

Bilgisayar uzmanı Zamborlin, Mogees'i doktora çalışması sırasında geliştirdi. Buluşunu, piyasaya sürebilmek için Crowdfunding üzerinden sermaye topladı. Yaklaşık 100 bin euro elde etti. Pek yakında uygulaması tüm tablet bilgisayar ve akıllı telefonlar için de hazır olacak. En büyük test süreci, Londra'da yapıldı.

Merak edenler, Bruno Zamborlin'in ses kabininde deneme yapma imkânı buldu.

"Şimdiye kadar insanların, temel yeteneklerini deneyebilmiş olmalarını çok beğendiklerini gözlemledim. Bir baterist, sensörü yere koyup, müziğini yapabiliyor. Ya da bir dansçı, sadece adımlarıyla bile kendi müziğini yapabiliyor. Ama çocuklar da sinyallerin ve tınıların etkilerini ve aynı zamanda seslerin nasıl oluştuğunu öğrenebiliyor."

Bruno Zamborlin bilgisayar ya da kablolarla beste yapmıyor. Onun için Mogees yeterli...

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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