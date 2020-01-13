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Yaşam

İçinde sigara içilen LPG'li araçta patlama: 2 yaralı

Araçta bulunan diğer kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü

13 Ocak 2020 21:59

İstanbul Bahçelievler'de park halindeki bir araçta patlama meydana geldi. Araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay, Bahçelievler'de bir AVM'nin yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki LPG'li araçta 3 kişi sigara içtiği esnada patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bölgeye güvenlik şeridi çekti. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaralılar tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlama sonrası araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Araçta bulunan diğer 1 kişi ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından karakola götürülürken, olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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