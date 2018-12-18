İçinde çocuk varken otomobili çeken polise soruşturma

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) KAĞITHANE\'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Kağıthane\'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert\'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak\'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.



