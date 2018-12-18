T24 LogoT24 Logo
Gündem

İÇİNDE ÇOCUK VARKEN OTOMOBİLİ ÇEKEN O POLİSE SORUŞTURMA 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Kağıthane'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı

18 Aralık 2018 12:57

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Kağıthane\'de içinde çocuk olan otomobili çekiciye yükleyen polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kağıthane\'de geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi Söyler Caddesi üzerinde 9 yaşındaki oğlu Ahmet Mert\'i kursa bırakmak için cadde üzerinde otomobilini park eden Gülbeyaz Avnamak\'ın aracı, içerisinde küçük oğlu 3 yaşındaki Ömer Aybars varken çekici tarafından çekilmişti. Aracının çekildiğini öğrenen kadın otoparka giderek polislerle tartışmıştı. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, olaya karışan görevli polis hakkında idari soruşturma başlattı.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKENARLIİSTANBUL DHA KağıthaneKağıthaneHamidiye Mahallesi Söyler CaddesiAhmet MertGülbeyaz AvnamakAybarsAracınınBununEmniyet Müdürü Mustafa
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24