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İçinde ceset olan bavulları böyle taşıdılar

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu

28 Mayıs 2018 23:16

 Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA)-BAŞAKŞEHİR\'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor.
Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

(FOTOĞRAF)

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