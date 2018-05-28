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İÇİNDE CESET OLAN BAVULLARI BÖYLE TAŞIDILAR

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA  Başakşehir'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu

28 Mayıs 2018 23:11

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL DHA 
Başakşehir\'de, dün gece yarısı, iki valiz içerisinde parçalara ayrılmış bir erkek cesedi bulundu. 35 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin kimliği ile ilgili incelemeler sürerken ve cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Cesedi bırakan şüphelilerin görüntülerinin, 50 metre uzaklıktaki bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Görüntülerde, iki şüphelinin ellerinde iki bavulla yürürken görülüyor.
Polis görüntülerdeki kişilerin kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Şüphelilerin ellerinde bavullarla yürümeleri

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