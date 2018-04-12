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"İçinde bulunduğumuz koşulları I. Dünya Savaşı'nın öncesindeki döneme benzeten çok yorumcu var"

"Dünyayı diken üstünde oturtan bu gelişmede olabilecek en kötü durum senaryolarını da hesaba katmak zorundayız"

12 Nisan 2018 14:45

Hürriyet yazarı Sedat Gergin, birçok stratejist ve uzmanın Suriye üzerinden ABD ve Rusya'nın gerginliğini I. Dünya Savaşı öncesindeki duruma benzettiğini belirterek,  "İçinde bulunduğumuz koşulları Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasının hemen öncesindeki döneme benzeten pek çok yorumcu var. Bu savaş bir suikastla tetiklenmiş ve çatışmalar kısa zamanda Avrupa kıtasından Kuzey Afrika’ya, oradan Ortadoğu’ya, Kafkasya’ya kadar pek çok cepheye yayılan bir ‘cihan harbi’ne dönüşmüştü" dedi.

İki ülke arasındaki gerginliği Hürriyet'teki köşesine taşıyan Ergin, "Bütün dünyayı diken üstünde oturtan bu gelişmede olabilecek en kötü durum senaryolarını da hesaba katmak zorundayız. Rusya açıkladığı şekilde ABD’nin ateşleyeceği füzeleri düşürürse, Suriye üzerindeki bu anlaşmazlık birden yerküreyi bir ABD-Rusya askeri çatışmasının alevleri içine atmaz mı?" diye sordu.

"Galiba Soğuk Savaş yıllarında bile karşılaşmadığımız türden bir büyük çatışma riski zemin kazanıyor üzerinde yaşadığımız gezegende" diyen Ergin, "Bu durumda Soğuk Savaş yıllarının karşılıklı caydırıcılığın getirdiği bir hayli öngörülebilir ve emniyetli bir dünya olduğuna hükmetmemiz gerekecek" şeklinde yazdı.

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