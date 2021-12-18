İçinde askerlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı; 1 ölü, 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kontrolden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 28 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti, 3 uzman onbaşı da yaralandı.



Sabah saatlerinde Göksun- Kayseri kara yolunun Keklikoluk mevkiinde meydana gelen kazada, Göksun'dan Pınarbaşı'na giden Piyade Uzman Çavuş Serhat Doğan yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.



Kazada, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Acar hayatını kaybetti. Acar’ın yanındaki piyade uzman onbaşılar Serhat Doğan, Ferhat Aslan ve Serhat Kaya ise yaralandı.



Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Kahramanmaraş'a sevk edildi.



Kazada hayatını kaybeden İsmail Acar ile yaralı 3 askerin Kahramanmaraş 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görev yaptığı belirtildi. (DHA)