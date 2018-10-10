İçinde 40 kişinin bulunduğu minibüs alev aldı!

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, içine 40 düzensiz göçmenin bulunduğu minibüs alev aldı.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda bir minibüsün yandığı ihbarı üzerine harekete geçti.



Olay yerine giden ekipler, seyir halinde alev alan aracın düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs olduğunu belirledi.



Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi, minibüs sürücüsünün ise kaçtığı tespit edildi.

İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen minibüs kullanılmaz hale geldi. Polis merkezine götürülen ve gıda yardımı yapılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.