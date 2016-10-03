İçinde 28 bin lira olan çantayı çalan hırsıza vatandaşlar geçit vermedi

Mersin'de sigortacı H.B.'nin içinde 28 bin lira olan çantasını alıp kaçan 32 yaşındaki Altay A., vatandaşlar tarafından kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi.

Bir sigorta şirketinde çalışan H.B., bankadan çektiği 28 bin lira ile birlikte Camişerif Mahallesi'ndeki iş yerine döndü. Bürosuna çıkmak için binanın girişinde asansör bekleyen kadını bankadan çıktığı andan itibaren takip eden Altay A., para dolu çantayı alarak kaçmaya başladı. Kadının çığlıklarına çevreden koşan vatandaşlar, kaçan zanlıyı sokak arasında bir süre kovaladıktan sonra yakaladı. Polise teslim edilen zanlı Altan A., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güvenlik kamerasınca da kaydedilen Altay A.'nın çaldığı içinde 28 bin lira olan çanta da H.B.'ye teslim edildi.