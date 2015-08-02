İçinde 250 bin tarihi eser bulunan Louvre Müzesi taşınıyor

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük sanat taşımacılığı olayı, 2018’de gerçekleşecek.

Taraf'ta yer alan habere göre, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan, ünlü Louvre Müzesi’nde yer alan 250 bin eser, yeni yaptırılan müze binasına taşınacak. Paris’in 200 kilometre kuzeyindeki küçük bir kasaba olan Liévin’de kurulan 23.500 metrekarelik yeni müzeye eserlerin taşınması işlemi ise beş yılda tamamlanacak.

Louvre’un taşınması düşüncesi, yıllardır tartışılıyordu ve nihayet uygulamaya geçirilebildi. Yeni Louvre’un tasarımı, Rogers Stirk Harbour and Partners adlı bir İngiliz firmasına ait.

Projeye göre, yeni müzenin yeşil, çimli tavanı olacak ve geniş bir alana yayılan müze alanında, hafif malzemelerle birbirinden ayrılan bölümler olacak. Yeni müzenin, bölgedeki işsizlik sorununa da çare olacağı düşünülüyor.

Eski bir kömür madenleri bölgesi olan Liévin’de, 1974’de meydana gelen ve 42 kişinin öldüğü bir grizu patlamasından sonra madenler kapatılmış. Bölgedeki işsizlik oranı ortalaması yüzde 25 ve 24 yaşın altındakiler için bu oran, yüzde 50’ye çıkıyor. Ayrıca geleneksel olarak sosyalistlerin hâkim olduğu bölgedeki siyasal atmosfer, işsizliğin etkisiyle aşırı sağın hâkimiyetine doğru kayıyor.

2014 yerel seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Cephe, belediye meclisindeki sandalyelerin yüzde 27’sini elde etmeyi başardı. Louvre’un Abu Dhabi’de inşa edilmekte olan kompleksi için ayrılan 60 milyon euro’luk bütçenin yüzde 49’unu bölgesine çekmeyi başaran Liévin’in sosyalist belediye başkanı Daniel Percheron, geçen yıl emekli olmuştu.

Guggenheim Bilbao’dan esinlenen yeni Louvre için, yine eski bir madencilik şehri olan komşu Lens’de küçük bir deneme yapan Percheron, tanıtımını yaptırdığı “Mini Louvre”a 1,5 milyon ziyaretçinin geldiğini görünce, kolları sıvamış. Liévin’deki yeni Louvre Müzesi’nin tek sahibi ve yöneticisi, Louvre Müzesi olacak.