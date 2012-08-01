İçince neden güzelleşiyoruz?

Fransa’nın Grenoble Üniversitesi’ne araştırmaya göre alkol alan bireyler kendilerini ayık oldukları anlara göre çok daha çekici buluyor.

Uzmanlar çakırkeyiflik anından itibaren bu sürecin başladığını iddia ediyor.

Araştırmanın sonuçları bu durumun sadece alkol alan kişinin zihnindeki bir yanılsamadan ibaret olduğuna işaret ediyor.

Araştırma sürecinde, alkol alan 19 kadın ve erkeğe ne kadar çekici oldukları soruldu ve ardından alkolmetreye üflemeleri istendi.

Aldığı alkol miktarı daha yüksek olanlar kendilerini diğerlerine nazaran daha çekici bulduklarını belirtti.

Yapılan ikinci bir araştırmada ise 86 erkeğe yeni çıkan bir içeceği test edecekleri söylendi.

Bazı erkeklere alkollü bir içecek verilirken diğerlerine ise aynı içeceğin alkolsüz versiyonu sunuldu.

Her iki gruptan da bazı kişilere içtikleri içeceğin alkollü olduğu söylendi.

Araştırmanın sonunda alkol almamış olsa da alkol içtiğini düşünenlerle, alkol alanlarla benzer belirtiler gözlemlendi.

Yapılan bu yeni araştırma, alkol alan kişilerin algısının değişerek çevresindeki insanları olduklarından daha çekici bulduklarına işaret eden araştırmaların kişinin kendine dönük yönde de işleyebileceğini gösterdi.