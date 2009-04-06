'İçimizde melekler uçuyor'

Galeri 5’ in 8 sanatçı ile 23 Nisan Çocuk Bayramına özel düzenlediği “içimizde melekler uçuyor” isimli sergi 17 Nisan – 02 Mayıs tarihleri arasında sanat severlerin beğenisine sunuluyor.



Sergiden elde edilecek gelirin Avusturya Sen Jorj Hastanesi Çocuk Servisine bağışlanacağı etkinlikte; Müge Ceyhan, Pınar Ceylan, Begüm Çeliker, Selin Göksel, Sema Kocameşe, Handan Korkmaz, Mihriban Mirap ve Banu Taylan içinizde melekler uçuracak.



Banu Taylan hayallerinden uçan melekleri, mutluluk mikroplarını, cennet bulutlarını, perilerini, zotx robotlarını, oyuncak çocukluk arkadaşlarını seslendirdiği masalı ile Galeri 5’te sergileyecek.



Kardeşi için bestelediği “Meleğin Oyuncağı” şarkısı ile ses sanatçısı Elif Kaya’da sergide şifa verecek.



Sergi 02 Mayıs 2009 tarihine kadar Galeri 5 te izlenebilir.

