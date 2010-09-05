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Yaşam

'İçimden dolaşmak geldi' diye otobüs çaldı

Otobüsü çalan Kandemir, "Dışarıda üşümüştüm. Otobüse ısınmak için bindim. Bunun içinde otobüsü çalıştırdım. Daha sonra i&cc

05 Eylül 2010 03:00

T24 - İstanbul Üsküdar meydanından bir İETT otobüsü çalındı. Otobüsü çalan kişi, "Dışarıda üşümüştüm. Otobüse ısınmak için bindim. Bunun içinde otobüsü çalıştırdım. Daha sonra içimden dolaşmak geldi" dedi.
    

İETT’de şoförü Cevahir Kandemir,  kullandığı "11K Üsküdar-Kazım Karabekir Mahallesi" otobüsünü sabah saatlerinde Üsküdar meydanındaki İETT durağına park etti.


Şoförün gittiğini gören Hasan Kılıç, otobüse bindi. Otobüsün hareket ettiğini gören Cevahir Kandemir, durumu hemen hareket amirine ve polise bildirdi.


İETT merkezindeki görevliler, araçlardaki GPS cihazı sayesinde otobüsün yerini tespit ederek polisi bilgilendirdi. Polis ekipleri aldığı bilgiler doğrultusunda otobüsün peşine düştü.


GPS cihazından elde edilen veriler doğrultusunda harekete geçen polis ile otobüs arasında amansız bir takip başladı. Polis ekipleri Üsküdar meydanından kaçırılan otobüsü Tuzla'ya kadar kovaladı.


Kendisini zaman zaman sıkıştıran polislerin elinden yaptığı manevralarla kurtulan Hasan Kılıç’ın kaçışı 55 kilometre sonra son buldu.


Tuzla girişinde önü kesilen otobüs durdurularak Hasan Kılıç yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Kılıç polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.


Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Hasan kılıç ifadesinde, “Dışarıda üşümüştüm. Otobüse ısınmak için bindim. Bunun içinde otobüsü çalıştırdım. Daha sonra içinden dolaşmak geldi. Ben de otobüsü hareket ettirdim. Psikolojik tedavi görüyorum. Dün akşam ilacımı kullanmayı unuttum. Galiba bu yüzden yaptım bunları" diye konuştu.


B sınıfı ehliyeti olduğu öğrenilen Hasan Kılıç’a askerliğini yaptığı sırada psikolojik rahatsızlığından dolayı çürük raporu verildiği öğrenildi.

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