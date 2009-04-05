'İçimdeki 4 kadın da iyi sevişir'

Şarkıcı Sıla dört dörtlük bir kadın olduğunu değil, içinde dört kadın olduğunu söyleyenlerden. Sevişmeden Uyumayalım hit oldu - VİDEO
‘Sevişmeden Uyumayalım’ şarkısıyla bir anda gündem olan Sıla, kendisini “4 kadınım ben. Biri susar, biri eziyet eder, biri ‘gidelim’ der. Ama hepsi de iyi sevişir’ diye anlatıyor.
En büyük sığınağının evi olduğunu söyleyen Sıla, Habertürk gazetesine verdiği röportajda “Gecelerim uzun, bebekliğimden beri dört beş saatten fazla uyumam. Çok uzun yıkarınım, kozmetik delisiyim. Banyom cennet gibi, kremler jeller…” diye iştah kabartmaktan çekinmiyor.
Hayatta deneme yanılmanın aşırıya kaçmadığı sürece iyi bir yöntem olduğunu söyleyen Sıla, “Bir sürü ilişki yaşadım. Bol deneyim kazandım. Bir sürü şeyi cebime attım; bu şarkıları mesela” itirafını yapıyor…. İşte genç şarkıcıyla yapılan birbirinden ilginç açıklamaların yer aldığı söyleşinden kesitler: Yedi yıl Kenan Doğulu’nun vokalistliğini yaptınız. Nasıl çakıştı yolunuz?
Caz okuduğum dönemde Kenan’ın vokalisti Cem Öcal’a “Ben de bir şeyler yapmak istiyorum” artık demiştim. O dönem Kenan kendine vokalist arıyormuş oldu. Yeni albümünüzde “Bitse de gitsek” şarkısında Kenan Doğulu rap söylüyor…
Gitmek zorunda olduğumuz yerler, yapmak zorunda olduğumuz işler, dersler ekonomik kriz derken, şarkıyı bitirdik. “Keşke bu şardı da Kenan olsa” falan dedik, konu kapandı. Sonra bir Kenan şarkıyı dinledi ve “Benim bu şarkıda mutlaka olmam lazım” dedi. ‘Banyom cennet gibidir’ Bir gününüz nasıl geçiyor?
En büyük sığınağım evim. Dışarıdaki müzikler tatmin etmediği için evde eğlenmeyi seviyorum. Gecelerim uzun; bebekliğimden beri dört-beş saatten fazla uyuyamam Çok uzun yıkanırım, kozmetik delisiyim. Banyom cennet gibidir; kremler, jeller, şampuanlar… ‘Korkunç eğlenceliyimdir’ Bizi bilmediğimiz bir yönünüzü anlatsanız…
Korkunç eğlenceliyimdir. Kliplerde agresif, protest bir model çizdim. Aslında öyle değilim. Burcum da ikizler, yükselenim de. Dört kadınım ben, kabus gibiyim. Daha ne olsun… Neler yapar bu 4 kadın?
Biri bağırır, biri susar, biri eziyet eder, biri kalk gidelim der. Naif, protest, sert yumuşak…. İlk albümü dördümüz birlikte yaptık. Bu albümde ikimiz kaldık. Ama hangi ikisinin aramızda olmadığından emin değilim. ‘Sevişmede dalgalı bir durum
neticede, sert olur, yumuşak olur…’
Dört kadının hangisi iyi sevişir sevişmeden uyuyamaz?
Hepsi iyi sevişiyordur herhalde. Sevişmede dalgalı bir durum neticede, yumuşak olur, sert olur. Neler anlatıyorum ben! Yani moduma göre hepsinden faydalanıyorum.
‘Bol deneyim kazandım’ Çok ilişki yaşadınız mı?
Tabi tabii. Bol deneyim kazandım. Deneme yanılma aşırıya kaçmadığı sürece iyi bir yöntem. Bir sürü şeyi cebime attım, bu şarkıları mesela. ‘Anneannem albüme bayıldı’ Aileniz nasıl tepki verdi bu şarkıya? “Evladım ayıp filan” dediler mi?
Annem, babam tebrik etti. Anneannem bayıldı. Biz aptal bir aile değiliz.