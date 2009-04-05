'İçimdeki 4 kadın da iyi sevişir'

Sevişmeden Uyumayalım hit oldu - VİDEO

‘Banyom cennet gibidir’

‘Korkunç eğlenceliyimdir’

Daha ne olsun…

‘Sevişmede dalgalı bir durum

neticede, sert olur, yumuşak olur…’





‘Bol deneyim kazandım’

‘Anneannem albüme bayıldı’

‘Sevişmeden Uyumayalım’ şarkısıyla bir anda gündem olan Sıla, kendisini “4 kadınım ben. Biri susar, biri eziyet eder, biri ‘gidelim’ der. Ama hepsi de iyi sevişir’ diye anlatıyor.En büyük sığınağının evi olduğunu söyleyen Sıla, Habertürk gazetesine verdiği röportajda “Gecelerim uzun, bebekliğimden beri dört beş saatten fazla uyumam. Çok uzun yıkarınım, kozmetik delisiyim. Banyom cennet gibi, kremler jeller…” diye iştah kabartmaktan çekinmiyor.Hayatta deneme yanılmanın aşırıya kaçmadığı sürece iyi bir yöntem olduğunu söyleyen Sıla, “Bir sürü ilişki yaşadım. Bol deneyim kazandım. Bir sürü şeyi cebime attım; bu şarkıları mesela” itirafını yapıyor….Caz okuduğum dönemde Kenan’ın vokalisti Cem Öcal’a “Ben de bir şeyler yapmak istiyorum” artık demiştim. O dönem Kenan kendine vokalist arıyormuş oldu.Gitmek zorunda olduğumuz yerler, yapmak zorunda olduğumuz işler, dersler ekonomik kriz derken, şarkıyı bitirdik. “Keşke bu şardı da Kenan olsa” falan dedik, konu kapandı. Sonra bir Kenan şarkıyı dinledi ve “Benim bu şarkıda mutlaka olmam lazım” dedi.En büyük sığınağım evim. Dışarıdaki müzikler tatmin etmediği için evde eğlenmeyi seviyorum. Gecelerim uzun; bebekliğimden beri dört-beş saatten fazla uyuyamam Çok uzun yıkanırım, kozmetik delisiyim. Banyom cennet gibidir; kremler, jeller, şampuanlar…Korkunç eğlenceliyimdir. Kliplerde agresif, protest bir model çizdim. Aslında öyle değilim. Burcum da ikizler, yükselenim de. Dört kadınım ben, kabus gibiyim.Biri bağırır, biri susar, biri eziyet eder, biri kalk gidelim der. Naif, protest, sert yumuşak…. İlk albümü dördümüz birlikte yaptık. Bu albümde ikimiz kaldık. Ama hangi ikisinin aramızda olmadığından emin değilim.Hepsi iyi sevişiyordur herhalde. Sevişmede dalgalı bir durum neticede, yumuşak olur, sert olur. Neler anlatıyorum ben! Yani moduma göre hepsinden faydalanıyorum.Tabi tabii. Bol deneyim kazandım. Deneme yanılma aşırıya kaçmadığı sürece iyi bir yöntem. Bir sürü şeyi cebime attım, bu şarkıları mesela.Annem, babam tebrik etti. Anneannem bayıldı. Biz aptal bir aile değiliz.