İçeriye mektuplar: Kanunları büküp eğenler, hesap vermekten kaçacaklarını mı sanıyorlar?

Arkadaşları, Cumhuriyet operasyonu kapsamında tutuklu bulunan Güray Öz için yazdı*

Sevgili Güray ve Cumhuriyet yazarları Kalemi güçlü, morali yüksek sizin gibi özgürlük savaşçılarına mektup yazmanın kolay olmayacağını tahmin edebilirsiniz. “Ekmeği son lokmasına dek yemeyi ve ağız dolusu gülmeyi” unutmayacak kadar özgürlüğü seven sizlere yazarken kelimeleri seçmekte zorlanıyoruz. “Durup dinlenmeden okumayı yazmayı” seven, “sol memenin altındaki cevahiri” karartmayan sizin gibi usta kalemlere yazmak kolay değil. Hapishane sizi yormasın istiyoruz. İçerdeyken neler değişti hayatınızda bilmiyoruz, hiç merak etmemeye çalışıyoruz. Ama bazen ve de en çok, avluya çıkınca, üzerinizdeki gökyüzünün sizden bu kadar uzak olduğunu düşünüyor musunuz?

Uçan kuşlara bakınca düşlüyor musunuz yaşamı. Bir dosttan gelen mektubu çocuksu bir heyecanla okuyup paylaşıyor musunuz? İçerdeyken bile hayatı mutlu ve huzurlu kılmaya çalışıyor musunuz? Sizleri düşünen, soran, konuşan, duygu dünyalarında yaşatan birçok meslektaşınız ve ilerici insan var. Gazeteden, mahalleden, evden, tanıdıklardan umarız ki haber alıyorsunuzdur. Uzaklarda yaşamak durumunda bıraktırılmış bizlerin yüreklerinin bir köşesinde yerleriniz olduğunu bilmenizi isteriz. Sizden çok uzaklarda olmamıza rağmen, pencere açıp yakınlaşmayı düşündük. Siz paylaşımcısınız, hoşgörülüsünüz, sabırlısınız çünkü demokrasinin ve özgürlüğün önünü açan objektif gazetecilik sizin en büyük değeriniz bu yüzden içeriyi dışarıya çevirecek kadar güçlüsünüz, Silivri’nin gri duvarları arasında sizi mahkûm edenler ruhlarınızı karartamayacaklarını görecekler. Herkes gibi biz de merak ediyoruz, suçunuz ne olabilir? Neden hâlâ sizi tutuyorlar? İçeri atanların yargıyı ayaklar altına aldıklarını bilmiyorlar mı? Diktatör ve saray soytarıları istiyor diye kanunları büküp eğdiler, ya sonra hesap vermekten kaçacaklarını mı sanıyorlar? Obama veda konuşmasında ABD anayasasının halka “kendi kendini yönetme hakkını verdiğini” halk ona güç vermese o bir “parşömen kâğıdına” döneceğini söylemişti.

Eğer Trump, Erdoğan veya sayısı giderek artan diktatörler yasaları çiğnemeye devam ederse Türkiye’de, ABD’de veya dünyanın herhangi bir yerinde demokrasiye güç verecek milyonlar ayağa kalkacaktır elbette. Şimdiden demokratik idealleri savunmak için ABD sokakları her gün dolup dolup taşıyor. Cumhuriyet gazetesine artan ilgi cesur yüreğiniz ve özgür inancınızla yaptığınız özgür haberler sonucunda gerçekleşti. Bağımsız haberleriniz ve cesur gazeteciliğinizle demokrasiyi güçlendiren tartışmalar ve değişim talepleri hız kazandı. Sizi ne zaman dışarıya salacaklar tahmin etmek zor. Herkes gibi biz de valiziniz elinizde, tanıdıklarınıza ve ailenize kavuştuğunuz haberi merakla bekliyoruz. Makalelerinizi yeniden gönül rahatlığıyla okumayı dört gözle bekliyoruz. Demokrasi ve özgürlük yolunda nice başarıları birlikte kutlamak dileğiyle. Sizi sevgiyle kucaklıyoruz.

Bir arkadaş grubu adına Sedat Özgüven (İsveç) / Mahmut Mengüllüoğlu (Fransa)

Baki Göncü (Belçika) / Mustafa Aydın (İsviçre) / Necmettin Meriç (İsviçre) / Mehmet Taş (İngiltere).

Bu yazı Cumhuriyet'ten alınmıştır