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Yaşam

İçerideki ürünler satılmıyor

Vogue dergisinin yayını TeenVogue, içinde hiçbir şey satılmayan bir mağaza açtı.

02 Aralık 2008 02:00

Vogue dergisinin gençlere yönelik yayını TeenVogue, içinde hiçbir şey satılmayan bir mağaza açtı. 

Amerika’da New Jersey’de açılanTeenVogue’un mağazasına gelenler raflardaki ürünleri deneyip, stilistlerden fikir alabiliyor. Ayrıca numune ürünleri de yakından tanıma imkanı buluyor. Özellikle yeni kozmetik ürünlerini burada görüyor. TeenVogue, kısa süreli mağazasında sunduğu aperatif yemekler, Ipod şarj hizmeti gibi aktivitelerle hiçbir şey satmadan mağazacılık konseptini başka bir boyuta taşıyor.

Mağaza sadece 28 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında kısa bir süreliğine açık kalacak olsa bile, bu konsept 2009 yılında ülkenin farklı yerlerinde uygulanacak.

Dergi ve mağazayı birleştiren bu yeni konsept, müşterilerine hiçbir ürünü satmazken, onlara içindeki mallarla ilham veriyor ve markasını daha ulaşılabilir kılıyor.

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