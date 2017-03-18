'İçerde'yi izleyen polis, tarihi eseri buldu

'İçerde' dizisini izleyen iki polis, uzun zamandır izi sürülen birkaç tarihi eseri ekranda fark edince harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, bir amforaya el koyuldu.

Hürriyet'in haberine göre; Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli iki polis, düzenli takip ettikleri “İçerde” dizisindeki önemli bir detayı atlamadı. Polisler, Çetin Tekindor’un canlandırdığı mafya babası Kebapçı Celal’in mekânı olarak gösterilen Beyoğlu Hasköy’deki restoranın önündeki bazı eşyaların tarihi eser olabileceğinden şüphelendi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda bir adet amforaya el koyulurken, tarihi eser oldukları değerlendirilen üç obje yerinde bulunamadı. Amfora İstanbul Arkeoloji Müzesi’ne götürüldü. Müze uzmanları, bunun Bizans dönemine ait ve bin yıllık olduğu yönünde rapor verdi.

Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Bensu Soral’ın başrollerde olduğu 'İçerde' dizisinin Hasköy’deki setine önceki gün operasyon düzenlendi.