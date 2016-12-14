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Yaşam

'İçerde'nin sahnesi çıktı: Aras Bulut İynemli kolunu kırdı

İynemli, dizide kolu alçıda görülmüştü

14 Aralık 2016 17:48

Oyuncu Aras Bulut İynemli başrollerinde yer aldığı 'İçerde’ dizisinin 11’inci bölüm çekimlerinde kolunu kırdı.

İynemli'nin Dövüş ve aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayan Aras Bulut'un gerçekten kolunu kırdığı, bu yüzden 12. ve 13. bölümde izleyicinin karşısına kolu alçıda çıktığı öğrenildi.

İçerde dizisinde çocukken kendisini kaçıran ve işkence yapan Coşkun'u gördükten sonra peşine düşen ancak elinden kaçıran Mert çılgına dönmüştü. Sinirden duvara yumruk atarak kolunu kıran Mert, Yusuf Müdür'e gerçeği söylemeyerek işten izin almış ve Coşkun'u aramaya başlamıştı. Ancak duvara yumruk atma sahnesinin dizinin akışını bozmamak için çekildiği ortaya çıktı.

 

 

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