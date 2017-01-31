İçerde, Survivor, Kırgın Çiçekler; reyting yarışı nasıl bitti?

Reytinglerde pazartesi günü ekrana gelen yapımların sıralaması belli oldu. Show TV'de yayınlanan "İçerde" dizisi, birinci sıradaki yerini korurken, TV8'de yayınlanan "Survivor" ikinci, ATV dizisi "Kırgın Çiçekler" ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda "İçerde" 1. olurken, 2.'lik "Survivor 2017"nin , 3.'lük ise "İçerde Özet"in oldu.
Ana haber bültenleri arasındaki reyting yarışını ise "Show Ana Haber" kazandı. Listede dördüncü sırada yer alan "Show Ana Haber"i yedinci sıradaki "ATV Ana Haber" takip etti. "Fatih Portakal ile Ana Haber"in onuncu sıraya yerleştiği listeye "Ahmet Hakan'la Ana Haber" on dokuzuncu sıradan girdi.
30 Ocak 2017 tarihli reyting listesi şöyle:
SIRAPROGRAMKANALBAŞLANGIÇBİTİŞRATINGSHARE
1ICERDESHOW TV20:4323:459,1220,41
3SURVIVORTV820:1723:267,4816,79
4SHOW ANA HABERSHOW TV18:5019:595,5714,87
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV09:5913:005,4727,32
6ICERDE (OZET)SHOW TV19:5920:435,3513,10
7ATV ANA HABERATV19:0019:495,2113,79
8KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)ATV23:1900:265,0314,09
10FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV19:0020:004,6812,40
13SICAK GELISMEKANAL D18:4518:584,0611,38
15SURVIVOR OZETTV819:1420:173,659,42
17HABER ONUSHOW TV18:2918:503,179,04
18HAVA DURUMUATV19:5219:523,178,23
19AHMET HAKAN'LA KANAL D HABERKANAL D18:5820:003,158,35
20DELI DIVANEKANAL 716:0918:002,9510,70
22ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D16:1418:372,779,39
23EVLENECEKSEN GEL OZETSHOW TV15:0015:352,7512,66
24STAR ANA HABERSTAR TV19:0019:592,747,24
25ATV GUN ORTASIATV13:0013:412,6211,92
26BIR GARIP ASKKANAL 721:2222:572,585,61
27KISMETSE OLUR HAFTANIN FINALIKANAL D02:0002:122,3622,22
28ERHAN CELIK ILE ANA HABERTRT 119:3020:102,346,06
29KANAL 7 HABER SAATIKANAL 718:0018:502,316,78
30PARAMPARCA (OZET)STAR TV19:5920:302,295,69
32ELIFKANAL 720:0721:222,114,99
33AKILLI TAVSAN MOMOTRT COCUK12:2112:562,058,96
34HARIKA KANATLARTRT COCUK12:5613:412,039,21
36KOD ADI CAIN (Y.S)SHOW TV23:4501:441,999,04
37KOSTEBEKGILLERTRT COCUK15:1915:561,978,79
38HEIDITRT COCUK11:5112:201,868,36
39IBITRT COCUK14:2214:501,868,96
41RAFADAN TAYFATRT COCUK13:4214:201,848,77
42GUNUN TARTISMASIKANAL D20:0020:301,824,52
43BIR GARIP ASK (TKR)KANAL 712:3914:151,828,33
44NILOYATRT COCUK11:2411:501,758,20
45ISTANBUL MUHAFIZLARITRT COCUK14:5115:171,748,29
47BENI AFFET (OZET)STAR TV14:4514:571,708,29
48KELOGLAN MASALLARITRT COCUK17:4818:271,644,96
498X8TV823:2800:571,645,61
50VIKINGLERTRT COCUK19:4720:201,634,15
51KARETRT COCUK10:4811:221,628,17
52RAFADAN TAYFATRT COCUK18:5719:451,624,30
53BANA SEVMEYI ANLAT (OZET)FOX TV20:0020:161,594,01
54ELIF (OZET)KANAL 718:5120:071,584,20
55CILGIN DERSANE KAMPTA (T.S)FOX TV00:1902:001,569,20
56KARAVANATV13:5616:151,537,19
57HEIDITRT COCUK15:5816:281,516,38
58SARK BULBULU (T.S)KANAL 714:4016:091,496,82
59KOMSU (TV FILMI)KANAL 714:1514:401,416,76
60EGE ILE GAGATRT COCUK10:1810:461,357,61
61KANIT (TKR)TEVE223:4001:111,355,28
62RUZGAR GULUTRT COCUK18:2918:551,343,81
63BU NE BU ?TRT COCUK20:2120:251,343,25
64DELI DIVANE (TKR)KANAL 710:5412:391,306,08
65OTEKI TEKTRT COCUK17:2417:451,304,29
66HARIKA KANATLARTRT COCUK16:3017:141,294,84
67ANNE (TKR)STAR TV23:4502:001,276,35
69CANIM KARDESIMTRT COCUK09:4810:171,258,64
70HANGIMIZ SEVMEDIK (OZET)TRT 120:1020:301,232,99
71TEL ALITRT COCUK17:1517:231,204,11
72OZ HAKIKI KARAKOL (T.S)KANAL 722:5800:211,193,20
73SON DURAKATV00:2601:301,196,13
74HAVA DURUMUTRT 119:1019:131,163,10
75ALTIN PETEKTRT 123:1800:211,133,16
76GARDIROP SAVASLARIFOX TV12:4415:181,125,19
77ESRA EROL'DA OZETATV16:1616:181,124,73
78CIZGI FILM MAKINESITRT COCUK20:2620:291,112,67
79NO:309 (TKR)FOX TV16:1917:591,053,78
80YUZ YUZE FUTBOLTRT SPOR21:2923:291,042,30
81SANLIURFASPOR-ESKISEHIRSPOR TFF 1.LIG KARSILASMASITRT SPOR18:2020:251,032,75
82ZAHIDE YETIS'LESHOW TV09:3011:500,975,74
83ADINI SEN KOY (OZET)TRT 117:0517:450,943,11
84KISMETSE OLUR OZETKANAL D12:1512:300,934,05
85ADI EFSANE (TKR)KANAL D20:4423:420,912,04
86AKASYA DURAGI (TKR)TEVE220:2422:000,912,07
87SURVIVOR PANORAMATV812:4515:440,904,18
88HABERE DOGRUTRT 119:2219:300,902,37
89ADI EFSANE (TKR)KANAL D23:4502:000,894,37
90SEKSENLER (TKR)TRT 111:5314:140,884,00
91ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAATFOX TV07:1509:440,8813,11
92ESARETIM SENSINFOX TV17:5919:000,852,47
93SPORTRT 119:1319:220,842,22
95ASKA TUTSAKSTAR TV12:4513:400,763,41
96YILDIZLAR SAHIDIM (TKR)STAR TV02:0002:080,766,98
97EZGI SERTEL ILE LEZZETIN HARITASI (TKR)STAR TV13:4014:450,743,54
98RAFADAN TAYFATRT COCUK21:5222:300,741,58
99ZAFER KIRAZ ILE ANA HABERTRT HABER19:5920:420,711,74
100ESRARENGIZ KASABADISNEY CHANNEL17:5818:190,702,10