İçerde ondan çok var

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Necmettin Erbakan’ın ev hapsi cezasını affetmesi, tedavisini yaptırmak için mevzuatı aşamayan birçok tutuklu ve hükümlünün durumunu tartışmaya açtı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın kalan ev hapsi cezasını “sürekli hastalığı” nedeniyle affetmesi, tedavisini yaptırabilmek için mevzuat sorunlarını aşmaya çalışan onlarca tutuklu ve hükümlünün durumunu yeniden gündeme getirdi. Türkiye İnsan Hakları Vakfı’na (TİHV) göre 42, İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) göre 52 kişi cezaevlerinde tedavi için bekliyor.



İHD aynı duyarlılığı bekliyor



TİHV Başkanı Yavuz Önen, “Ayrımcılık çok yanlış. Biz af da istemiyoruz, ‘Bunlar tedavi edilebilsin’ diyoruz” dedi. İHD’den yapılan yazılı açıklamada da, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın Erbakan’a gösterdiği duyarlılığı, cezaevlerinde bulunan ve ciddi sağlık sorunları yaşayan tüm mahpuslara da, hâlâ yaşıyorlarken göstermesini diliyoruz ve bekliyoruz” denildi.



İşte tedavi bekleyenler

TİHV’nin raporuna göre, tedavi bekleyen tutuklu ve hükümlülerden bazıları şöyle:

Erol Zavar: Mesane kanseri, 30’a yakın tıbbi müdahale ve ameliyat geçirdi.

Fethullah Demirtaş: Çene kemiğindeki erime nedeniyle sıvı gıdayla beslenmesi gerekiyor.

Mesut Deniz: Adli Tıp’ın aksi yöndeki raporuna rağmen F tipi cezaevinde tutuluyor. İleri derece şizofren.

Naim Ekmekçi: Sağ kol omuzdan, sağ bacak dizinden itibaren yok, protez takıyor.

Cengiz Kahraman: Wernicke Korsakoff hastası, yemek yemekte zorlanıyor.

Aynur Epli: Kanser teşhisi konuldu. 15 yıldır sırasıyla Sivas, Siirt, Diyarbakır E Tipi ve yine Siirt cezaevlerinde tutuldu.

Bünyamin Bilge: Felç ve yatalak, tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayacağına dair raporu var.

Emrullah Aslan: Alçıdaki ameliyatlı kolu, askerlerin kelepçe takma konusundaki ısrarı nedeniyle tedavi edilemiyor.

Nesimi Kalkan: Çölyak hastalığı nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Yaşar İnce: Hepatit B, bel fıtığı, böbreklerinde taş, mide ülseri ve kalp yetmezliği gibi şikâyetleri var.

Cemal Yalçın: Cezai ehliyeti olmadığına dair raporu var. 2007’de kriz geçirip camları kırdı.



75 yaşındaki mahkûm af bekliyor

Çorumlu Sadık Topal (75), 2 yıl 4 aylık hapis cezasını AKP hükümetinin çıkardığı yasayla evinde çekmesine imkân tanınan, 83 günlük infazın ardından kalan 25 aylık cezası da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından affedilen eski Başbakan Necmettin Erbakan kadar şanslı olamadı.

Topal, 2000’de İskilip ilçesine bağlı İbik köyünde arsa meselesi yüzünden karıştığı bir olay nedeniyle “adam yaralamak” suçundan tutuklandı.

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Topal, dava sonucu 10 yıl 10 ay hapse mahkûm edildi. Topal, Erbakan için çıkarıldığı sık sık kamuoyunda dile getirilen ve 75 yaşını bitirenlerin mahkûm oldukları 3 yıl veya daha az süreli hapis cezalarını konutunda çekebilmelerine olanak tanıyan yasadan bu nedenle yararlanamadı.

Erbakan, devletin kapatılan RP’ye verdiği 1 milyon YTL’yi iade etmeyerek, sahte resmi evrakla harcanmış gibi gösterdiği iddiasıyla aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasının infazını konutunda çekmesine karar verilmesinin ardından yaklaşık 3 ay Balıkesir Altınoluk’taki evinde kaldı.

Topal ise 24 ay 10 gün cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra hükümlü olarak cezasını çekmeye devam etti.

Gül, önceki gün Erbakan’ın kalan 25 aylık hapis cezasını da “sürekli hastalık” nedeniyle affederken, hastane raporlarına göre “kronik akciğer hastalığı, geçirilmiş akciğer tüberkülozu ve solunum bozukluğu” bulunan Topal, 11 Nisan’dan bu yana Niğde Kapalı Cezaevi’nde affedilmeyi bekliyor.



