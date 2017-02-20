'İçerde' dizisi hangi ülkelerde yayınlanacak?

Show TV'de yayınlanan 'İçerde' dizisinin yayın hakları için Şili, Gürcistan, Yunanistan, Hindistan, Romanya, İran, Irak ve Arnavutluk için anlaşma sağlandı.

‘İçerde’nin dağıtımcısı Eccho Rights, yaklaşık 20 ülkeyle daha görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

Dizinin konusu

"Sarp Yılmaz, polis okulunu birinci olarak bitirmiştir. Dizi okulun mezuniyet töreniyle başlamaktadır. Sarp’ın daha önce kaçırılan ikiz kardeşi Umut daha sonraki adıyla Mert’de aynı polis okulunda eğitim görmektedir. Mert hayatında giren Melek’in sayesinde sokaklardan kurtulmuş ve polis okuluna başlamıştır. Sarp ve Umut’un babalarının yıllar önce işlemediği bir suç yüzünden ellerine kelepçe takılarak götürülmesine tanıklık etmeleri hayatlarında yaşadıkları büyük trajedilerden biri olmuştur. Babalarının hapse atılmasından sonra Umut’un kaçırılması iki kardeş arasındaki bağı tamamen koparmasa da yıllar sonra her ikisi de polis olmayı seçerek aynı okulda birbirlerinden habersiz bir şekilde buluşmuşlardır. Polis Akademisi’nin mezuniyet töreni geldiğinde ise Sarp’ın hocası Yusuf Kaya, Sarp’ın babasının kötü niyetli oyunlarını gözler önüne sererek meydan okur. Okuldan atılacağını son anda öğrenen Sarp ise hocasına törende silah çekmiş ve daha sonra hapse girmiştir. Sarp’ı savunmaya gelen avukat zamanında kardeşi Mert’e yardım eden Melek’tir. Sarp’ın hapse girmesiyle Mert artık ikinci plandadır ve daha da göz önündedir. Hapisten çıkan Sarp ise kötü niyetli adamların en güvendiği isimlerden biri haline gelmiştir"

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin resmi internet sitesinde, yeni bölümde yaşanacak olaylar şöyle:

"Sarp’ın hapse girmesinin ardından Yaşar’ın polisten aldığı paraların bulunması, Sarp’ın hemen aklanması, Celal’in kafasında bazı şüpheler oluşturmuştur. Polise kendisini satıp satmadığından emin olmak istemektedir. Sarp’ı çok tehlikeli bir sınav bekliyordur. Celal, Mert’e gelecekle ilgili büyük planlarından bahseder. Mert’in bilmediği ise Celal'in hedefine ulaştığında ailesini ve gerekirse kendisini gözden çıkartacağıdır. Eylem adım adım Mert’in izini sürmektedir. Bulduğu her yeni ipucu Mert’ten daha fazla şüphelenmesine sebep olur. Celal'in Mert'e oynamış olduğu oyunun ardından köşe kapmaca başlıyor. Mert'in güvenini test eden Celal, genç komiserin testi geçememesi halinde gözden çıkarılacağını dile getiriyor. Mert ailesini bulmak için gözünü karartıyor ve “Baba” dediği Celal’e silah çekiyor. Öte yandan Celal ise Sarp üzerinden başka bir oyun gerçekleştiriyor"